Spektakularni prizor meteora na nebu kod Zadra sinoć je mnoge oduševio, a vrlo brzo meteor je potpuno izgorio u atmosferi. O svemu tome za HRT govorio je Korado Korlević, astronom i voditelj Zvjezdarnice u Višnjanu.

Kada je govorio o sinoćnjem događaju kod Zadra, kazao je kako je to događaj koji se vidi svakih 2000 sati. No, oni koji su imali sreće jučer oko šesti sati gledati ulazak vatrene kugle zelene boje, dobili su mali loto - smatra Korlević te dodaje kako se radi o rijetkom događaju.

- On je jako brzo ušao u Zemljinu atmosferu. Dvadeset i dva kilometra u sekundi, to je 22 puta brže od metka. To kočenje koje je odradio, ustvari ga je potrošilo cijelog. Obično se kaže da meteor izgori. Nije izgorio, nego je ispario od kočenja i na 40 km od Zemlje je nestao. A i da je pao, završio bi u Jadranskome moru i opet bismo bili žalosni - govori.

Odgovorio je i na pitanje je li Zemlja spremna na obranu od većih svemirskih tijela, poput asteroida.

- Nije toliko crno. Mi smo u zadnjih 30 godina odradili jako puno posla u potrazi za velikim. Ako i bude nešto, to će biti relativno malo i ako bude sreće da ga otkrijemo dovoljno rano, moći će se ljudi maknuti s tog područja koje će biti uništeno, tako da nije toliko loša situacija kao u filmu - rekao je.

Otkrio je i kako je Zvjezdarnica Višnjan jedna od najproduktivnijih u svijetu po praćenju opasnih asteroida.

Stigao iz asteroidnog pojasa između Marsa i Jupitera

- Upravo se priprema teleskop. Ima dvadesetak objekata koje noćas hitno treba odraditi. Naprosto, to je posao u kojem smo se jako, jako specijalizirali. Na dobroj smo vremenskoj udaljenosti od Havaja gdje su veliki vojni teleskopi tog tipa, tako da nam tih 11 sati razlike daje mogućnost za veliki doprinos, a filmska industrija uvijek će napraviti više posla - govori.

- Nama je ponekad loše kad vidimo da se za snimiti jedan takav film potroši 10 godina budžeta svih zvjezdarnica svijeta koje to rade - rekao je.

Asteroid koji je sinoć svojom putanjom oduševio mnoge, došao je iz asteroidnog pojasa između Marsa i Jupitera, ali je potpuno izgorio na nebu iznad nas.

Meteor su snimile i kamere Globalne meteorske mreže, ali i kamere Hrvatskog astronomskog saveza s Hvara, Čiova, Mosora te iz istarskog gradića Huma.

- Iznad područja naše županije, a to je područje Silbe, Oliba, Premude, na nekih, po izračunima kolega iz Pule, 41 km visine - govori Ivo Dijan, tajnik Astronomskog astronautičkog društva Zadar.

Vidjeli ga čak i u Zagorju

Brojni građani su vidjeli meteor, a nakon toga počeli mu se masovno javljati. Kako kaže, bilo je više onih sa splitskog područja, pa čak i iz Zagorja.

- S obzirom na brojne upite da li je nešto palo na teritorij Republike Hrvatske, pokrenuli smo odmah kolege iz Hrvatske meteorske mreže i kolega Damir Šegon sa zvjezdarnice u Puli je povukao snimke s naših meteorskih kamera i u vrlo kratkom vremenu, svega četiri sata, izračunao orbitu i da li je nešto od meteora ostalo - izjavio je Dorian Božićević, glavni tajnik Hrvatskog astronomskog saveza.

Meteor se kretao brzinom od 22 kilometra u sekundi, a zapalio se poslije 18 sati negdje oko granice Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

- Dosta jak sjaj, i nekoliko njih je mislilo čak da je nekakva raketa prošla. Ljude je to malo zateklo, to naravno nitko ne zna kad će se dogoditi - otkriva Ivo Dijan.