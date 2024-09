Asus predstavio niz laptopa, glavna zvijezda je Zenbook S14

Asus je na IFA sajmu u Berlinu predstavio niz novih laptopa, čak pet modela, a zajedničko novim ASUS Zenbook, Vivobook i ExpertBook modelima je da imaju upravo predstavljene Intel procesore i da stavljaju snažan naglasak na AI mogućnosti.

ASUS Zenbook S 14 (UX5406)

Foto: Asus

Težak je svega 1,2 kg i debeo 1,1 cm, a poklopac je napravljen od inovativnog Ceraluminum materijala koji spaja lakoću aluminija i čvrstoću keramike, što znači da će se manje grebati i da se otisci prstiju gotovo i ne vide. Usprkos malim dimenzijama posjeduje najnoviji Intel® Core™ Ultra 9 procesor (serije 2), fantastični ASUS Lumina OLED ekran dijagonale 14 inča, četiri zvučnika i bateriju velikog kapaciteta. Zahvaljujući moćnom NPU dijela procesora koji pruža do 48 TOPS-a, posjeduje brojne napredne AI mogućnosti. Zenbook S 14 (UX5406) je već od danas u pretprodaji na našem tržištu, i na policama trgovina će se naći krajem ovog mjeseca.

ASUS ExpertBook P5 (P5405)

Foto: Asus

U okviru ExpertBook P serije je predstavljeno nekoliko modela, a ističe se ExpertBook P5 (P5405). Zahvaljujući naprednim AI mogućnostima poslovnim korisnicima nudi značajno brži i lakši rad. Posebno su zanimljivi ASUS AI ExpertMeet alati za online sastanke, sa funkcijama koje obuhvaćaju automatsku izradu transkripta, prijevod i izradu titlova u stvarnom vremenu, kao i sumiranje sastanka, a sve to zahvaljujući umjetnoj inteligenciji. I ovaj model pokreću novi Intel® Core™ Ultra procesori (serije 2). Fokus P5 serije je na unaprijeđenoj sigurnosti, kako na hardverskom, tako i na softverskom nivou. Odlikuje se i impresivnom autonomijom, a ASUS tvrdi da ExpertBook P5 (P5405) omogućava do 20 sati tipičnog uredskog rada, odnosno do 28 sati reprodukcije videa bez dopunjavanja baterije.

Foto: Asus

ASUS je predstavio i nove prijenosnike Vivobook S 15 i ProArt PZ13 Copilot+, koji su prvi uređaji opremljeni novim Snapdragon X Plus procesorom. Ovi prijenosnici nude izvrsne performanse, multimedijsko iskustvo i dugotrajnu bateriju zahvaljujući naprednoj AI tehnologiji. Vivobook S 15 je ultratanak i lagan prijenosnik s 15,6-inčnim 3K OLED zaslonom i inovativnom StoryCube aplikacijom, namijenjen za svakodnevnu upotrebu. ProArt PZ13 je odvojivi 13-inčni prijenosnik s 3K OLED zaslonom, dizajniran za kreativce u pokretu. Oba modela nude izvrsnu povezanost, uključujući USB4 i WiFi 7. Vivobook S 15 ima početnu cijenu od 999,99 eura, dok ProArt PZ13 košta od 1.299,99 eura.