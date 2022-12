Asus Zenfone 9: Mali, ali pali

Rijetki će se još sjećati vremena prije pojave pametnih telefona kad su mnogi proizvođači jurili za što manjim uređajima koji su bili veličine kutije šibica. No trendovi i tehnologija su se promijenili, ekrani rastu, a s godinama se drastično mijenjao i pojam “normalno” telefona. Pri tome mislim na ono što najčešće kupujemo, a danas su to telefoni s ekranima između 6,5 i 6,8 inča. Naiđete li na ekran s dijagonalom 6 ili manje inča, prosječna reakcija bit će kako je to malen telefon, no takvih je relativno malo. A osobito onih koji u kompaktnom pakiranju nude jako puno.

E tu je Asus vidio svoj prostor sa Zenfone 9 telefonom koji smo testirali nedavno, koji u ‘malenom’ pakiranju nudi puno, jako puno.

Upravo su te male dimenzije ono što vas prvo iznenadi kod Zenfonea 9. Radi se o telefonu koji ima odličan AMOLED ekran dijagonale 5,9 inča s rezolucijom 2400x1080 piksela i 120Hz osvježenjem. I pravo je osvježenje za promjenu koristiti telefon na kojem praktično sve možete jednom rukom obaviti. Uz USB-C, telefon ima i 3,5 mm audio konektor što će razveseliti korisnike klasičnih slušalica. S desne strane su tipke za glasnoću i senzor otiska prsta koji je iznimno brz. Što se zvuka tiče, telefon ima i dvostruke stereo zvučnike, koji će vas zadovoljiti dok slušate glazbu ili gledate filmove.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Na stražnjoj strani dominiraju dva velika prstena u kojem su smještene kamere, a straga je Asus ugradio novi materijal koji pod prstima djeluje kako neka kombinacija gumirane tkanine i jako je ugodan, a bonus je što se nikakvi otisci na njemu ne vide. Pitanje je kako će takav materijal izgledati za godinu, dvije. Samo kućište ima IP68 razinu vodootpornosti, pa možete bezbrižno s njime u većinu avantura. Sigurnosti radi, uz telefon je u kutiji i plastična maska, jednostavnog dizajna, koja će pružiti dodatnu razinu zaštite kućišta.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Straga se nalaze samo glavna i širokokutna kamera, smještene u dva prstena, što je očit nedostatak u odnosu na telefone s moćnim telefoto kamerama. Glavna kamera ima 50 mpx senzor, a radi se o Sonyju IMX766 s gimbalom u 6 osi koji stabilizira sliku, što će biti osobito od koristi kod snimanja videa, koji može ići do 8K (24fps). A uz nju je i 12 mpx širokokutna kamera, Sony IMX363 s ½,55” senzorom. Nedostatak telefoto leće možda najviše smeta, jer digitalno zumirane fotografije teško se mogu mjeriti s optičkim uvećanjem. Za selfije je zadužena 12 mpx kamera koja će zadovoljiti količinom detalja i portretnim modom. Odlična stvar kod snimanja videa je Pro mod koji radi kao i isti modovi kod snimanja fotografija, pa možete mijenjati ISO, balans bijele, brzinu zatvarača… kako bi dobili filmski kadar po svojoj želji.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

U nastavku pogledajte nekoliko fotografija sa Zenfonea 9

Ako nečeg ne fali Zenfoneu, to je snaga. Maleni telefon radi na snagu Snapdragona 8 Plus Gen 1 čipseta, odnosno nove verzije istog čipseta, koji se posebno iskazuje u najzahtjevnijim zadacima. No pitanje je koliko ćete se baš na ovom telefonu posvetiti gamingu. Možete, ali na 5,9 inča vidi se da fali prostora kad prstima zaklonite dijelove ekrana. I ne, nema on 8 ili 12, već 16 GB RAM-a, dovoljno za baš sve što pred njega stavite.

Odlična stvar kod Asusova telefona je praktično čisto Android sučelje s Googleovim aplikacijama i rješenjima za većinu vaših potreba, a uz pozadinu jedini značajniji Asusov zahvat je ‘game’ mod koji vam omogućuje da se poigrate s postavkama ili isključite notifikacije dok se igrate. Asus je dodao i dvije navigacijske opcije za obavljanje raznih zadataka. Jedna je dvostruki dodir na poleđini telefona, a druga klizanje po senzoru otiska prsta. Svaku od tih možete mapirati za razne akcije, poput pokretanja kamera, screenshota…

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Na raspolaganju vam je i 4300 mAh baterije i tijekom prosječnog korištenja, možete računati da će vam to izdržati cijeli dan, a ako ste šparniji s baterijom, možete zagaziti i u drugi dan. Telefon se puni na 30W, a nema bežičnog punjenja. Treba istaknuti i da su uspjeli ugurati ovakvu bateriju u ovo smanjeno kućište, u kojem prostor zauzima i 3,5 mm utor za slušalice.