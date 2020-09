Audi A3 je za klasu bolji od većine kompaktnih automobila

Novi Audi A3 odlično izgleda, još se bolje vozi i teško mu je naći neku realnu zamjerku. Osjetno je bolji od prosječnog kompakta, no u skladu s tim mu je i cijena

<p>Ne bi bilo fer uspoređivati ovaj Audi s prosječnim kompaktnim automobilom, od njega je A3 u svakom pogledu bolji, no koliko je bolji, toliko je i skuplji. </p><p>Audi A3 je premium kompakt i to je klasa za sebe, teško da netko tko planira kupiti, recimo Megane, razmišlja o ovom autu kao alternativi. Ovo je auto za one koji imaju više novca, no žele nešto manje od klasičnog “Audijevog formata”. Novi A3 izgleda vrlo atraktivno, pogotovo uz S line paket, 19” naplatke i plavu boju, kao na testnom primjerku. Unutrašnjost izgleda moderno, elegantno i luksuzno. I Audi je digitalizacija dohvatila, no ostao je i razumno praktičan. </p><p>Za razliku od Golf ili Leona, A3 ima klasične komande klima uređaja, što je svakako plus u pogledu ergonomije. Digitalni instrumenti su, po nama, najbolji u svijetu modernih automobila po funkcijama i preglednosti. Dodirni zaslon je lijepo ukomponiran u armature, ne strši iznad i ističe se vrlo kvalitetnom slikom i kontrastom. Pohvale i za sjedala koja su vrlo udobna i izgledaju odlično. ponuda prostora je među boljima u kompaktnoj klasi, a u prtljažnik stane 380 litara.</p><p>Svoju najbolju stranu A3 otkriva u vožnji. Razina uglađenosti koju osjetite od prvih kilometara na cesti daleko je iznad tipičnog kompakta i po tome A3 zapravo ne zaostaje u odnosu na veće Audije. Udobnost je besprijekorna, zvučna izolacija vrhunska, motor iznimno ugodan za vožnju... Sve to čini A3 autom u kojem je vrlo ugodno otići na put. Za pohvalu je i potrošnja, koja je na testu iznosila 6,1 litar kombinirano.</p><p>Posebno dobro se A3 pokazuje pri agresivnijoj vožnji. Upravljač, mjenjač, ovjes i kočnice su vrhunski, auto kroz zavoje može juriti izuzetno brzo, no s takvom lakoćom da nemate osjećaj da se događa nešto specijalno. Ovom treba dodati i vrhunsku kvalitetu materijala i završne obrade što boravak u A3 čini posebnim užitkom. Cijena? Visoka, no što vrijedi to i košta. </p><p>Testirani Audi A3 SPortback S line+ 35TFSI u opremi ima 19” alunaplatke, LED prednja i stražnja svjetla, digitalne instrumente 12", dodirni zaslon 10”, navigaciju, grijana sportska sjedala presvuičena kombinacijom tkanine i alcantare, adaptivni tempomat...</p>