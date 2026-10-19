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Audi A8 dobiva nasljednika! Koristit će tehnologiju Porschea

Piše Autostart,
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Audi A8 dobiva nasljednika! Koristit će tehnologiju Porschea
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL - ILUSTRACIJA
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Preseljenje Audijeve proizvodnje u Leipzig zasad nije službeno potvrđeno, a prema posljednjim informacijama novi A8 mogao bi stići oko 2030. godine

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Audi A8 ipak neće nestati, ali njegova budućnost mogla bi biti znatno drukčija nego što se donedavno očekivalo. Prema informacijama njemačkog lista Heilbronner Stimme, sljedeća generacija luksuzne limuzine više se neće proizvoditi u Neckarsulmu, nego u Porscheovoj tvornici u Leipzigu. Još je zanimljivije što bi novi A8 trebao dijeliti tehničku osnovu s budućom Porsche Panamerom. Time bi Audi mogao dobiti dinamičniju luksuznu limuzinu, ali bi istodobno završila jedna važna tradicija.

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