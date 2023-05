Autobus bez vozača prevezao prve putnike u Britaniji: Testne vožnje trajat će do 2025. godine

Obilježavajući pokretanje prve linije autonomnog javnog prijevoza u Velikoj Britaniji, autobus bez vozača prevezao je putnike preko škotskog mosta Forth Road Bridgea.

Usluga, prva takva u svijetu, uključuje autonomne autobuse koji će putnike prevoziti između parkirališta izvan Edinburga i željezničke postaje u gradu.

Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO

Testne vožnje će trajati do 2025. i u svakom autobusu bit će dva člana posade - vozač koji može uskočiti ako nešto pođe po zlu i kondukter.

22 km duga ruta

Ruta je duga 22 kilometra, a pet autobusa Enviro200AV prelazit će je brzinom do 80 km/h.

Škotski ministar prometa Kevin Stewart bio je jedan od putnika na testiranju autobusa Stagecoach.

Kada je vozač prvi put digao ruke s upravljača, rekao je da su se on i ostali putnici osjećali "sigurno".

Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO

“Želimo da ljudi više koriste javni prijevoz, bilo autobuse bilo vlakove. Činimo sve što možemo da ih potaknemo na to. Uz to, svi moramo pridonijeti smanjenju emisije stakleničkih plinova i koristiti autobuse i vlakove kao jedan od načina da to ostvarimo", izjavio je ministar.

Autobusi su dosad prešli milijun testova, a prve putnike koji će morati platiti kartu počet će prevoziti u ponedjeljak.