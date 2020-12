Bitcoin opet eksplodirao: Sad ga prodaju za skoro 20.000 dolara

Kriptovaluta doživljava procvat usred drugog vala korona virusa, bitcoin dosegao vrijednost od 19,850.11 američkih dolara.

<p>Cijena bitcoina u posljednjih tri godine nije imala ovako visoku vrijednost kao danas, prenosi <a href="https://www.msn.com/en-gb/money/other/bitcoin-price-hits-all-time-high-of-almost-20-000/ar-BB1bv20e?MSCC=1604925877">The Guardian</a>.</p><p>Na početku korona - krize činilo se da je bitcoin veliki gubitnik. Od sredine veljače do sredine ožujka cijena mu je pala za više od 50% – na samo 4.895 dolara. Nakon kratke faze oporavka, cijena se dugo kretala blizu granice od 10.000 američkih dolara – sve do prije nekoliko tjedana.</p><p>Masovna potražnja za bitcoinom porasla je u studenom ove godine, a njegovi su zagovornici potaknuli povećani interes institucionalnog ulagatelja u digitalnu imovinu, anonimnog poduzetnika koji je krajem 2008. godine izumio valutu.</p><p>U svojoj kratkoj povijesti, bitcoin je pretrpio razne promjene cijena, a zagovaratelji ove kriptovalute ne odustaju od tvrdnje da će ona zamijeniti tradicionalni financijski svijet.</p><p>Zadnji je put bitcoin dosegao ovu vrijednost u prosincu 2017. godine, a uskoro se spektakularno srušio te 2018. pao ispod granice od 4000 američkih dolara. Međutim, to je i dalje predstavljalo dramatičan porast vrijednosti u odnosu na cijene izmjerene u 2016. kada je bitcoin vrijedio svega nekoliko stotina dolara.</p><p>U 2020.- oj vrijednost ove kriptovalute porasla je za nekih 170%.</p>