Uz redizajn E-klase došao je i dizelskim plug-in hibridni pogon, koji se pokazao punim pogotkom. Auto je moguće puniti strujom i tad je realan doseg uz jedno punjenje, ovisno o stilu vožnje, između 40 i 50 kilometara.

No zbog dizelskog motora i hibridnog pogona auto je, kad ga i ne punite, vrlo štedljiv. Na testu smo bez punjenja u prosjeku trošili oko 6 litara kombinirano, a kad bismo ga punili uz dnevnu vožnju od oko 60 kilometara auto je imao prosjek potrošnje oko tri litre. Sve to uz malo življu vožnju, za koju je ovaj auto itekako sposoban.



Ima 306 KS (194 iz dizelskog motora i 122 iz elektromotora), no u praksi se zbog ogromnih 700 Nm okretnog momenata doima još snažnijim. Ubrzanje do 100 km/h za 5,9 sekundi impresivan je podatak, no međuubrzanja su baš spektakularna. Stisnete li gas pri 80 km/h, auto će vas zakucati u sjedalo, dojam je da je tad ubrzanje na razini Mercedesovih AMG modela.



Naš dojam je da redizajnirana E-klasa izgleda bolje od prethodnika, pogotovo straga. No najimpresivnija je iznutra, Dva velika zaslona, od kojih jedan služi za instrumente a drugi za funkcije infotainmenta, daju futuristički dašak i vrlo su funkcionalni. Infotainmentom se može upravljati putem dodirnih tipki na volanu, posebnoga kontrolera između sjedala, ali i dodirnog zaslona, pa svatko može odabrati što mu je praktičnije, brže i sigurnije.



U vožnji je E-klasa izuzetno udobna i idealna za duža putovanja. Komfor ovjesa je vrhunski, sjedala nevjerojatno udobna, a oprema testnog modela izuzetno luksuzna. Tu je i savršena zvučna izolacija.

Dizel u kombinaciji s plug-in hibridom možda ekološki nije tako dobro rješenje kao benzinac, no za vlasnika je to idealno jer donosi najbolje od dva svijeta, jeftinu vožnju bez emisija u gradu i malu potrošnju na dužim putovanjima.

Dobra strana ovog auta je i cijena. Samo je oko 40.000 kuna skuplji od dizelaša E 220 d, a od njega nudi mnogo, mnogo više. Zbog toga su svi izgledi da će ovo postati najprodavanija verzija E-klase.

Testirani Mercedes E 300 de 4MATIC u opremi ima Multibeam LED prednja svjetla, AMG line interijer i eksterijer, Burmester surround sound audiosustav, widescreen kokpit, grijana sjedala, bežično punjenje mobitela, MBUX proširenu stvarnost, Interior assistant...