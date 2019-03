Boranka i Imago Ogilvy osvojili su nagradu Mixx Best in Show

Na Danima komunikacija u Rovinju proglašeni su pobjednici natjecanja Mixx koje je napravljeno po međunarodnoj licenci IAB-a, a nagrađuje najbolje digitalne kampanje. Nagradu Best in Show odnijela je kampanja Boranka – zazelenimo požarišta Dalmacije agencije Imago Ogilvy.

Uz Best in Show dodijeljeno je sljedećih 9 nagrada: Brand Awareness Campaign, Direct Response and Lead Generation Campaign, Best Website, Best Mobile App, Best Branded Content, Best Search, Best tech and innovation, Best Publisher Long-form Native te Best social.

Pipi i agencija Imago Ogilvy za kampanju Bezbrižni pozdrav s Jadrana osvojili su nagradu Brand Awareness Campaign.

Kampanja klijenta Diners Club i agencije MediaCom ponijela je nagradu u kategoriji Direct Response and Lead Generation s kampanjom Smarter way to pay.

Diners Club Hrvatska s agencijom WebBurza odnio je nagradu u kategoriji Best Website.

Nagradu Best Mobile App odnijela je kampanja KEKS Pay s agencijom Flow 404.

Dukatino i agencija Švicarska ponijeli su nagradu u kategoriji Best Branded Content s kampanjom Rasti zdravo, jedi fino.

Nagrada Best Search pripala je tvrtki Kompare i agenciji Cvoke.

Tele2 i agencija Imago Ogilvy osvojili su nagradu u kategoriji Best Tech and Innovation s kampanjom MobiTelka.

Kaufland i Telegram media grupa osvojili su nagradu u kategoriji Best Publisher Long-form Native s kampanjom Naše mi najbolje paše.

Pipi i agencija Imago Ogilvy s kampanjom Pipi Balkon ponijeli su nagradu u kategoriji Best Social.