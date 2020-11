Borba s Huaweijem i Appleom: Galaxy S21 stiže već u siječnju?

Najnovije vijesti sugeriraju da bi Galaxy S21 mogao stići krajem siječnja, a ne kao ove godine u ožujku. Iz Samsunga su odbili komentirati ove glasine, no razlog je otimanje udjela Huaweiju i bijeg Appleu

<p>Samsung bi na proljeće mogao čak mjesec dana ranije predstaviti novu seriju Galaxy S telefona kako bi Huaweiju oteo tržišni udio, ali i odmaknuo se od Applea, doznaje <a href="https://www.reuters.com/article/us-samsung-elec-smartphone/samsung-may-launch-flagship-phone-early-to-grab-huawei-share-sources-idUKKBN27P05F?utm_medium=Social&utm_source=twitter">Reuters</a>.</p><p>Kineski div Huawei bio je glavni rival za otimanje trona Samsungu, ali sada se muče zbog američkih restrikcija koje su dovele do toga da im je ugušena kupnja američkih čipova što ugrožava i proizvodnju.</p><p>Proizvođači čipova u Južnoj Koreji nadaju se da će dolazak Joea Bidena dovesti do olakšanja tih restrikcija, ali to je daleko od sigurnog i tek treba vidjeti hoće li se išta promijeniti američki stav prema Kini. </p><p>Tako najnovije vijesti sugeriraju da bi Galaxy S21 mogao stići krajem siječnja, a ne kao ove godine u ožujku. Iz Samsunga su odbili komentirati ove glasine.</p><p>Canalysovi podaci pokazuju da je Samsung u drugom kvartalu isporučio 59 posto manje Galaxyja S20 u SAD u odnosu na prošlogodišnji model. S druge strane, Apple je isporučio 15 posto više iPhonea 11 u odnosu na lanjski bestseler iPhone XR. </p><p>No, osim Huaweija i Applea, Samsungu na vrata kuca i kineska konkurencija iz Xiaomija koji je nedavno izgurao Apple na četvrto mjesto najvećih proizvođača, a tu je i Oppo. Obje ove kompanije nadaju se da bi mogle iskoristiti Huaweijevu situaciju i oteti im dio kolača.</p>