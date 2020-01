Britanci uvode 5G: Huawei će sudjelovati, ali će ih ograničiti

Britanski premijer Boris Johnson odlučio je kako će kineski Huawei sudjelovati u uvođenju 5G mobilne mreže Velike Britanije, ali u ograničenoj ulozi, usprkos upozorenjima Amerikanaca oko sigurnosnih rizika.

Prime Minister Boris Johnson has made the decision to allow Chinese tech giant Huawei to play a limited role in the UK's 5G network despite the U.S. warning of security risks