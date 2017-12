Brojni noviteti: Evo što se sve mijenja za vlasnike automobila

Uz izmjene u sustavu PDV-a koje će poduzetnicima omogućiti olakšice prilikom nabave automobila, i građani će od 1. siječnja 2018. plaćati manja davanja državi prilikom kupnje rabljenih vozila, a najavljeno je to i za nabavu novih automobila.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1198208 / ]

Naime, Sabor je u prosincu izmijenio Zakon o posebnom porezu na motorna vozila, čime je trošarina za kupnju rabljenih automobila zamijenjena upravnom pristojbom.

Do sada se kod kupnje rabljenih automobila plaćala trošarina u visini pet posto vrijednosti vozila, dok će se od početka 2018. plaćati upravna pristojba koja će ovisiti o snazi motora (u kilovatima ili kubičnim centimetrima) i starosti vozila. Sam iznos te naknade Vlada je prošli tjedan utvrdila uredbom, a kreće se od jedne kune po kilovatu (KW) za automobile starosti od 21 do 30 godina do 50 kuna po KW za aute do jedne godine.

Iz Ministarstva financija su kod donošenja zakonskih izmjena isticali kako će one značiti i upola manja davanja, a i neslužbeni izračuni pokazuju da davanja po osnovu naknade umjesto trošarine najčešće gotovo prepoloviti davanja državi odnosno smanjiti ih od nekoliko desetaka do nekoliko tisuća kuna.

Po podacima Ministarstva financija, u 2016. je bilo izdano oko 210 tisuća rješenja s osnova trošarina na promet rabljenih vozila što je proračunu donijelo 194 milijuna kuna, dok se u idućoj godini s osnova upravne pristojbe očekuje upola manji prihod, odnosno oko sto milijuna kuna manje.

I prijenos vlasništva prilikom kupnje rabljenih vozila od iduće će godine biti znatno jednostavniji. Sada promjena vlasništva uključuje tri-četiri koraka, dok će od iduće godine cijeli postupak biti znatno jednostavniji i obavljat će se na jednom mjestu, u tijelu nadležnom za registraciju gdje će se plaćati i upravna pristojba.

Tako će se prijenos vozila moći će se obavljati u svakoj stanici za tehnički pregled vozila uz predočenje prometne dozvole i kupoprodajnog ugovora, koji ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika. Nadalje, usluge sudskih vještaka postat će nepotrebne, pa i u pogledu procjene vrijednosti kod oštećenih vozila.

Od 1. siječnja 2018. ukida se i tehnički pregled za potpuno nove automobile, pa bi tako prva registracija novog vozila trebala pojeftiniti za oko 250 kuna.

Iz Ministarstva financija su prošli tjedan najavili kako bi sredinom siječnja moglo doći i do promjena u oporezivanju prilikom nabave novih automobila, odnosno donošenje uredbe prema kojoj bi od oporezivanja po vrijednosnom kriteriju u cijelosti izuzeti vozila čija je prodajna cijena s PDV-om niža od 150 tisuća kuna, a takvih je oko 65 posto svih novih prodanih vozila.