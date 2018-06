Brzi internet i u konobama na otocima uz 5G funkcionalnosti

Uvođenjem novih 5G funkcionalnosti na hrvatske otoke u Vipnetu su uspjeli ostvariti i do 4 puta kvalitetniji signal te dvostruko veću brzinu, rekao je Tomislav Makar, glavni direktor za tehniku u Vipnetu te pojasnio kako će novim rješenjima korisnici i na otocima u zatvorenom prostoru imati jednako kvalitetnu vezu kao što je to negdje u Zagrebu.

Širenje optičke mreže koja bi na hrvatske otoke dovela brze podatkovne veze iznimno je skup i zahtjevan projekt, zbog čega su se u Vipnetu odlučili na hibridni model kojim su do Krka stigli optikom, a dalje su prema Cresu i Rabu modernizirali mikrovalne sustave koji se koriste kako bi se ostvarili visoki telekomunikacijski kapaciteti. Jedan od glavnih razloga ovakvog širenja brzih veza i na udaljene otoke je povećanje potreba od 150 posto tijekom turističke sezone. Ukidanje roaming naknada prošle godine omogućilo je strancima da i kod nas surfaju bezbrižno, no kako je to bilo prošle godine u srpnju, kad mnogi nisu bili sasvim sigurni što mogu i što ne, ove godine bi promet trebao bilježiti dodatni skok na obali.

- Konvergentna strategija bazira se na izgradnji fiksne infrastrukture u gradovima i većim naseljima dok se 4G mobilna tehnologija vrlo brzo počela percipirati kao bazična tehnologija koja omogućuje bezbrižno korištenje svih aplikacija, čak i kad nismo spojeni na žicu. Nakon implementacije prvih 5G funkcionalnosti u Vip mreži, današnja je demonstracija logičan nastavak i put prema potpunom uvođenju 5G tehnologije - rekao je Makar predstavljajući nove funkcionalnosti u Rabu.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

U Vipnetu su pojasnili i kako su novim dizajnom sa samo jednom baznom stanicom uspjeli pokriti 1500 kvadratnih kilometara oko Lastova, a podloga za to su MIMO i edge computing tehnologije. Edge computing na samoj baznoj stanici znači primjenu značajne procesorske snage, a MIMO se odnosi na matematički model komunikacijskog sustava s više prijamnih i odašiljačkih antena te omogućuje velika poboljšanja u propusnosti i dometu bez bez potrebe za povećanjem frekvencijskog opsega ili odašiljačke snage.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

- Dok u gradovima mobilna mreža nadopunjuje fiksnu infrastrukturu i dodatno olakšava svakodnevni rad i život, u ruralnim je krajevima ona jedini način da se dovoljno agilno dovede broadband i brzine predviđene Digitalnom Agendom, ali i da se smanji postojeći digitalni jaz. Zbog toga je Vipnetova mobilna mreža trenutno čak i na većim kapacitetima i brzinama u ruralnim krajevima i na lokacijama gdje nema fiksne infrastrukture. Turistički orijentirana područja poput priobalja i otoka, poseban su izazov zbog značajnih kapacitivnih potreba - rekao je Makar.

Naime, prema DESI indeksu (Indeks digitalnoga gospodarstva i društva) za 2018. Hrvatska se nalazi na 22. mjestu od 28 zemalja EU. Iako smo se popravili u odnosu na 2017., nismo ostvarili značajni napredak, a najveći izazov su loši rezultati u povezivosti, gdje smo na 27. mjestu. Dostupnost širokopojasnog pristupa u ruralnim područjima i pokrivenost brzom širokopojasnom mrežom su ograničene. Osim toga, cijene fiksnog širokopojasnog pristupa i dalje su među najvišima u Europi.