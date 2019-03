Budite spremni: Uskoro poticaji za kupnju električnih vozila

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost upravo je objavio da 3. travnja kreće javni natječaj za sufinanciranje kupnje električnih vozila i to do maksimalnih 40 posto ukupne vrijednosti vozila, ali isključivo novoga. Maksimalan iznos za potpuno električni automobil bit će 80.000 kuna. Vozilo može biti kupljeno u Hrvatskoj, Europi ili bilo gdje u svijetu, ali mora biti registrirano u Hrvatskoj, a u slučaju električnog bicikla, ne smije biti ranije korišten, piše Auto start.

Na raspolaganju će biti ukupno 17 milijuna kuna. Maksimalan poticaj za električne bicikle je 5000, za mopede i motocikle 40.000, za plug-in hibride 40.000 te, kao što smo već naveli, za potpuno električne aute 80.000 kuna. Usto, ove je godine ukinut imovinski cenzus od 400.000 kuna, što otvara vrata kupcima iznimno skupih električnih automobila poput Audija e-Trona čija cijena premašuje 600.000 kuna.

Natječaj će biti otvoren do kraja godine, no s obzirom na to da je na raspolaganju samo 17 milijuna kuna pretpostavlja se da će svi poticaji biti podijeljeni u prvih nekoliko dana. Detaljnije informacije možete pročitati ovdje, na službenim stranicama Fonda.