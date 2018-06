Budućnost letova: Da bi vozili Flyer ne treba pilotska dozvola

Larry Page, suosnivač Googlea, predstavio je svoju novu letjelicu Flyer. On je jednosjed s električnim pogonom, a da bi njime upravljali ne treba vam pilotska dozvola.

Jednostavno je za letenje kao igranje Minecrafta - izjavio je izvršni direktor kompanije Sebastian Thrun. Flyer je razvila kalifornijska tehnološka kompanija Kitty Hawk, u kojoj je Page jedan od investitora. Podsjeća na velikog drona, teška je 113 kilograma, a za održavanje u zraku koristi deset propelera pogonjenih baterijama, piše Bloomberg.

Iz sigurnosnih razloga, testiranja letjelice provode se isključivo iznad vode. Može letjeti na visini do tri metra, a maksimalna brzina je u ovoj pokusnoj fazi nešto manje od 30 km/h, a njome se upravlja joystickom. U Flyer su ugrađene litij polimerske baterije koje drže do 20 minuta prije nego što ih ponovno treba staviti na punjač.

Flyer is Kitty Hawk’s first commercial flying car, and CNNMoney’s Rachel Crane is the first reporter to ever fly one — no pilot license required https://t.co/6wyPgibmmN pic.twitter.com/QeBiHW8Hwu