Bugattijeva sljedeća zvijer bit će spoj dva auta, samo dvoje će ga imati. Cijena je astronomska

Ovo čudo pokreće W16 motor, legendarna pogonska ikona koja je proslavila najluđe Bugattije. I to nije sve. Riječ je o projektu toliko ekskluzivnom da bi ga mogla imati samo dva kolekcionara na cijelom svijetu

Bugatti nikad nije radio aute za sve. To nije dio njihove priče. Njihov svijet je svijet nedostižnog, gdje se granice pomiču, a brojni zaljubljenici mogu samo gledati iz daljine. Sada ide još jedan korak dalje. Prema Luxurylaunches, nastaje model koji spaja Bolide i Tourbillon, nešto što zvuči kao san svakog kolekcionara i noćna mora za one bez dubokog džepa.

Ovo čudo pokreće W16 motor, legendarna pogonska ikona koja je proslavila najluđe Bugattije. I to nije sve. Riječ je o projektu toliko ekskluzivnom da bi ga mogla imati samo dva kolekcionara na cijelom svijetu. Dvoje. To je razina rijetkosti koja nadmašuje gotovo sve što smo do sada vidjeli na cesti ili stazi. A cijena, kako se očekuje, probija granicu od 20 milijuna dolara. Čak i u Bugattijevim okvirima, to zvuči nevjerojatno.

Što zapravo znači spoj Bolidea i Tourbillona Nešto brutalno, neumoljivo i raskošno, dizajnirano da oduzme dah. Ime Bolide nosi opaku aerodinamiku i fokus na ekstremne performanse, dok Tourbillon priziva finoću i opsesivnu preciznost. Kada se ta dva svijeta dodirnu, rezultat ne može biti običan automobil, nego pokretna skulptura, komad inženjerske umjetnosti koja mjeri vrijeme u otkucajima srca i okretajima motora.

Za kolekcionare je ovo priča o prestižu i statusu. Auto kao ulaznica u povlašteni klub, predmet koji se ne uspoređuje cijenom nego pogledima i tišinom koja nastane kad netko izgovori njegovo ime. Većina nas ga vjerojatno nikada neće vidjeti uživo, ali i sama pomisao da takva stvar postoji dovoljna je da automobilsku maštu zapali do kraja.

