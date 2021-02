Američki Business Insider, specijaliziran za financijske i poslovne vijesti, nakon testiranja pametnog nakita, proglasio je najboljim komadom pametnog nakita u cjelini, Bellabeatov Leaf Urban.

Njihovi su stručnjaci testirali pametan nakit koji se može naći na tržištu i utvrdili da je Bellabeatov Leaf Urban sveukupno najbolji komad pametnog nakita za većinu žena.

Taj komad pametnog nakita u obliku lista može se nositi kao narukvica, ogrlica ili broš, ne ometa korisnicu dodatnim ekranom, baterija mu traje do 6 mjeseci i uz to može pratiti vašu aktivnost, razinu stresa, hidriranje, menstrualni ciklus, meditacije i spavanje. Bežično se povezuje s mobilnom aplikacijom. Koristeći algoritam, Bellabeat može predvidjeti i vašu otpornost na stres bilo kojeg dana. Na primjer: ako kažete da niste dobro spavali, da niste vježbali i da ste zaostali u vježbama meditacije – on će predvidjeti da ćete toga dana možda biti podložniji stresu.

Aplikacija ima i dodatni segment koji omogućava pristup novim audio i video sadržajima, a sadržaj je kreiran u suradnji s vrhunskim wellness instruktorima.