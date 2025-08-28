Obavijesti

BYD-ev superauto srušio rekord za električne aute: Jurio je čak 472 km/h na stazi u Njemačkoj

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Foto: BYD

Rekord je postavio profesionalni vozač Marc Basseng, koji je i prošle godine vozio automobil s kojim je tada oborio prethodni rekord. Nakon testiranja izjavio je da nije očekivao da će tako brzo pomaknuti granicu

Na testnoj stazi ATP Automotive Testing Papenburg u Njemačkoj 8. kolovoza 2025. postavljen je novi svjetski rekord brzine za električna vozila. BYD-ov premium brend YANGWANG svojim superautomobilom U9 Track Edition dosegao je 472,41 km/h, što je zasad najveća izmjerena brzina nekog električnog automobila.

Rekord je postavio profesionalni vozač Marc Basseng, koji je i prošle godine vozio automobil s kojim je tada oborio prethodni rekord. Nakon testiranja izjavio je da nije očekivao da će tako brzo pomaknuti granicu koju je već dosegnuo, ali da su tehnička poboljšanja učinila značajnu razliku.

Foto: BYD

U9 Track Edition razvijen je na platformi e4 s četiri elektromotora ukupne snage veće od 3000 KS i koristi 1200-voltnu ultra visokonaponsku arhitekturu. Sustav DiSus-X za upravljanje karoserijom i napredna raspodjela okretnog momenta po kotačima omogućuju veću stabilnost i kontrolu pri vrlo visokim brzinama. Automobil ima omjer snage i mase od 1217 KS po toni, što je rijedak rezultat čak i među superautomobilima s klasičnim motorima.

Kako bi dodatno poboljšao ponašanje vozila, YANGWANG je u suradnji s proizvođačem guma Giti Tire razvio posebne poluglatke gume optimizirane za stazu, smanjujući proklizavanje i trošenje u ekstremnim uvjetima vožnje.

Foto: BYD

Ovim rekordom potvrđeno je da električna vozila sve brže napreduju i po pitanju performansi, a ne samo dometa ili učinkovitosti, te da već mogu parirati najboljim benzinskim superautomobilima kada je riječ o brzini.

OSTALO

