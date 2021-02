Citroën C3 je jednostavan, praktičan automobil. Osim toga njegov neobični dizajn mnogima se jako sviđa, a njegova udobnost je iznad standarda gradske klase. Zato ne čudi da na cestama viđamo mnogo C3 i da je ovaj auto među najpopularnijim gradskim autima na hrvatskom tržištu. Testirali smo redizajnirani model koji donosi blago promijenjen izgled i neka druga manja poboljšanja.

Dizajn ovog auta je zaista poseban pa se u Citroënu nisu previše trudili promijeniti ga. Razumljivo jer mnogi kupci C3 biraju upravo zbog njegovog izgleda. Prednji dio je dobio novu masku i blago promijenjena glavna svjetla, na bočnom dijelu promijenjen je izgled opcionalnih plastičnih štitnika 'Airbumpa'.

Straga dizajneri prilikom redizajna ništa nisu dirali, auto je ostao identičan. Novost se zato krije na krovu koji je sada moguće uljepšati naljepnicom koja zaista daje dodatni karakter autu. Unutrašnjost je praktično ista kao i prije redizajna. Sve ovo govori o tome da je auto bio zaista dobro pogođen prilikom prvog predstavljanja i da nije nimalo zastario.

S obzirom na to da je C3 među manjim autima gradskog B segmenta unutrašnjost ovog auta prilično je prostrana. Rekli bismo, na razini prosjeka klase. I prtljažnik s 300 litara nije premalen. Unutrašnjost je jednostavno uređena i vrlo ergonomična. Jedino što bismo poželjeli su odvojene tipke za upravljanje klima uređajem no to je nešto od čega sve više proizvođača odustaje. Infotainment je među onima na koje se najbrže naviknete. Sve je jednostavno i logično raspoređeno.

Najbolju stranu C3 pokazuje u vožnji, no pod uvjetom da tražite komfor, a ne sportske karakteristike. Ovjes C3 je, naime, izuzetno mekan i auto se pri agresivnoj vožnji naginje više od prosjeka. No zato u pogledu komfora teško može sebi naći ravnog u gradskoj klasi. Pritom mislimo i na vožnju po dobrom asfaltu i na vožnju po uništenim cestama i ležećim policajcima. C3 se u svakoj situaciji komforno prilagodi podlozi.

Motor je za 'čistu peticu'. Provjereni 1,2-litreni turbo trocilindraš sa 110 KS među najboljima je motorima u svojoj klasi. Izuzetno je uglađen, mirnog rada za motor od tri cilindra, vrlo elastičan i vrlo potentan. Uz njega C3 postaje pravi mali sprinter koji dobro ubrzava i može 'povući' gotovo 200 km/h. Dobra strana motora je i potrošnja. Na testu smo u gradskoj vožnji trošili okruglih 6 l/100 km, a kombinirano i manje od 5,5 l/100 km. Vrijednosti koje su čak i bolje od iskazanih tvorničkih WLTP podataka.

Cijenom je C3 ostao među najjeftinijim i najpovoljnijim modelima svoje klase. Bogato opremljeni testni model zaista nije preskup, a želite li dodatno uštedjeti C3 se s ovim motorom može dobiti i za 110.900 kuna, a osnovni model sa slabijim motorom košta od 91.900 kuna. Sve u svemu, vrlo dobra vrijednost za novac tražite li komforan gradski auto. Ako su vaše preferencije više prema sportskoj vožnji ima i boljih solucija.

Testirani Citroën C3 Shine Puretech 110 u opremi ima alunaplatke 16", automatsku klimu, dodirni zaslon 7", dvobojnu karoseriju, stražnje parkirne senzore...