Čak 20 startupa traži kartu za Las Vegas na Idea Knockoutu

Zahvaljujući pobjedi na Idea Knockout natjecanju mladi inovator Albert Gajšak dobio je priliku na CES-u u Las Vegasu predstaviti igraću konzolu MAKERBuino kojom je zainteresirao brojne svjetske divove, među kojima i Amazon. Sada se za istu takvu priliku bori 20 novih timova.

Pobjednički tim na natjecanju BUG-a i Hrvatskog Telekoma osvojit će izlagački štand i putovanje za dva člana tima na CES 2019. godine, koji u Las Vegasu traje od 8. do 11. siječnja. Timovi će svoje snage u znanju, originalnosti i poduzetničkom talentu odmjeriti 27. rujna u zagrebačkom HUB-u 385. Ove godine natječu se Baggizmo, Beyond Seen Screen, EayzOil, Energy Shift, Equinox Vision, Foodin, GewdGame, Global Reservations, HelloShape, Holofiction, Look@, Luxheal, Mundus tim, Orqa FPV, RoboArenas, Sunbee, Sunward, Top Digital Agancy, Vision Sport Software Solutions i Winestem.

Iz HT-a ističu da su dosad na različitim projektima surađivali sa svim pobjednicima, a uz MAKERBuino, tu su bili STEMI, Streaming Solutions i DIViT s projektom Mash.me.