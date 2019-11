Češka senzacija: Nova Škoda Octavia uzela najbolje od Golfa

Iz generacije u generaciju Škoda Octavia postaje sve ozbiljniji automobil koji zauzima sve istaknutiju poziciju među konkurencijom. Četvrta generacija je za sada najveći iskorak. U Škodi su se odlučili za dosad najveći vizualni iskorak, a što sve Octavia donosi predstavili su sinoć u Češkoj.

Octavia ima osjetno 'razigranije', profinjenije linije od dosadašnjih modela. Izgled nove generacije je određeni odmak od tradicije, no ovo je još uvijek prepoznatljivo - Škoda.

Prednja svjetla mnogo su uža nego na prethodnom modelu, a u svim izvedbama ona će serijski biti LED tehnologije, za što se do sada prilično skupo plaćalo. Na stražnjem dijelu svjetla i linije su mnogo oštrije nego što smo to navikli kod aktualne Octavije. Posebno kod karavanske izvedbe. Novi dizajn ima i svoje praktične strane. Octavia je s koeficijentom 0,24 (0,26 karavan) jedan od najaerodinamičnijih automobila na tržištu. Iako su dizajnerske promjene dosta velike Octavia nije ekstravagantna i bez sumnje će se sviđati većini ljubitelja automobila, isto kako je to bilo kod još uvijek aktualne prethodne generacije.

Foto: Škoda

Karavanska verzija u dužinu je narasla dva centimetra dok je 'limuzina' samo jedan milimetar kraća od prethodnog modela. No zato su obje verzije narasle u širinu (15 mm), a pet centimetara duži međuosovinski razmak razlog je što u unutrašnjosti ima još više mjesta nego kod prethodnika. U prtljažnik limuzinske Octavie stane 600 litara, a u karavan čak 640 litara. Rekordne vrijednosti koje teško dostižu i neki veliki modeli srednje klase.

Foto: Škoda

Najveće promjene vidljive su u unutrašnjosti. U oči upada novi upravljač koji suprotno trendovima ima dva kraka, a ne tri kao kod većine današnjih automobila. Za tri kraka morat će se doplatiti. No to je samo kozmetički detalj mnogo važnija tema kod Octavie je digitalizacija, potpuna transformacija unutrašnjosti poput one koju smo prije nekoliko tjedana doživjeli kod novog Golfa osmice. U unutrašnjosti su ostale samo najnužnije tipke, točnije ispod velikog dodirnog zaslona nalazi se samo osam klasičnih tipka. Većina funkcija prebačena je na dodirni zaslon kojim se upravlja i s klima uređajem. Prostor između sjedala također je 'očišćen', u verziji s automatskim mjenjačem veliku dosadašnju ručicu zamjenjuje mali 'joystick' što oslobađa mnogo mjesta.

Foto: Škoda

U ponudi su digitalni instrumenti koji, za razliku od onih u Golfu, nisu dio serijske opreme. Središnji dodirni zaslon može imati dijagonalu 8,25 ili 10 inča. Ispod njega nalazi se takozvana dodirna letvica kojom se upravlja funkcijama poput poglašnjavanja i stišavanja audio sustava. Octavia donosi i head-up zaslon koji informacije projicira na vjetrobransko staklo, inteligentno prirodno upravljanje glasom funkcijama infotainmenta, bežični Apple CarPlay i Android auto... Pored danas uobičajenih sustava za pomoć u vožnji Octavia donosi i novost, sustav za pomoć pri izbjegavanju naleta. U kritičnoj situaciji ovaj sustav može pomoći pri upravljanju, odnosno odlučnijem okretanju upravljača što pridonosi lakšem izbjegavanju prepreke.

Foto: Škoda

Osnovni motor bit će benzinski TSI s tri cilindra i jednom litrom obujma koji razvija 110 KS. Ostali benzinci u ponudi su 1,5 litreni motor snage 150 i dvolitreni sa 190 KS. Svi benzinski motori nudit će se i u mild-hibrid verzijama. Kupcima u Hrvatskoj još uvijek je mnogo zanimljivija dizelska 'strana priče'. Dosadašnjeg 1,6-litrenog dizelaša više nema, nudit će se dvolitrene verzije sa 115, 150 i 200 KS. Novost u ponudi bit će plug-in hibridna verzija iV s 204 i 245 KS.Nudit će se i tri različita ovjesa, standardni, sportski (15 mm spušten) i ovjes za loše ceste (15 mm povišen), a u ponudi će biti i adaptivni amortizeri.

Foto: Škoda

Novu Octaviju moći će se naručiti već od siječnja, no isporuke kreću tijekom ožujka. Također, karavan, koji je mnogo popularnija varijanta na europskom tržištu, stiže nekoliko tjedana prije 'limuzine'. Kasnije tijekom godine stiže i sportski RS. Cijena u Hrvatskoj se još ne zna, a pretpostavlja se da će u njemačkoj osnovni karavan stajati oko 20.000 eura.