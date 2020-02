Čovjek koji je poginuo u Tesli ranije se žalio na autopilot

Danas su objavljeni dokumenti koji potvrđuju da se čovjek koji je 2018. godine poginuo u Tesli Modelu X ranije žalio na to da Teslin autopilot u njegovom autu ne radi ispravno. Walter Huang smrtno je stradao kada se njegov luksuzni električni SUV izravno zabio u betonsku zaštitnu barijeru na autocesti. Nakon njegove smrti obitelj je tužila američkog proizvođača zbog toga što su uvjereni da je njegovu smrt skrivio neispravan i loš autopilot.

Foto: ALY SONG/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL



Dokumente je objavio Američki odbor za sigurnost transporta koji još 2018. istražuje kontroverznu nesreću koja je odjeknula u medijima diljem svijeta. U objavljenim dokumentima je otkriveno da se Huang nekoliko puta žalio svojoj supruzi kako njegov Model X na autopilotu skreće prema istoj barijeri na autocesti u Kaliforniji kojom svako jutro ide na posao. Osim što je taj nedostatak opisao supruzi Huang, inače inženjer u tvrtki Apple, se o njemu žalio i svojem bratu te prijatelju koji je također vlasnik Modela X.

Foto: Tesla



Huangov je automobil prije trenutka udarca vozio brzinom 114 km/h, a u barijeru se zabio izravno. Prema podacima iz automobila koje je objavio odbor Huangova Tesla je naglo skrenula ulijevo prema barijeri, a on je imao ruke na upravljaču i pokušao izbjeći nesreću okretanjem upravljača. Tesla je nakon nezgode reagirala jako oštrim priopćenjem u kojim su predstavnici tvrtke između ostalog utvrdili da je Huang nije pazio na cestu i nije držao ruke na volanu.

Foto: Tesla



Slične nezgode s vozilima Tesle i smrtnim posljedicama dok je uključen autopilot dogodile su se već nekoliko puta. Američke vlasti, među njima i jedan senator već su nekoliko puta od Tesle zatražili da preimenuju svoj sustav za pomoć u vožnji jer zbog naziva mnogi vozači misle da uz Autopilot mogu zaboraviti na vožnju. U Tesli pak smatraju da je to nepotrebno jer prilikom uključivanja Autopilota automobil jasno upozorava da vozač mora i dalje paziti na promet i držati ruke na upravljaču, a na to upozorava i ako vozač neko vrijeme nema ruke na upravljaču.