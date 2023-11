Cupra Formentor VZ: Superbrzi auto s pet cilindara i 390 KS!

Cupra želi biti malo drugačija marka od njenog osnivača Seata i to im jako dobro ide. Naglasak na sportski izgled i karakteristike te na premium doživljaj lansirao je ovu marku kroz samo par godina u društvo najvećih imena automobilske industrije i "pokopao" Seat koji će zbog uspjeha Cupre uskoro prestati proizvoditi aute. Naravno, VW grupa time ništa ne gubi jer Cupra je zapravo nasljednik Seata, i za razliku do njega od samog početka ima jasno definirani cilj i poslovnu filozofiju. A da ono sportsko ne bi samo ostalo na izgledu, oni zaista rade i vrlo uzbudljive automobile.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

U poplavi eklektičnih i hibridnih automobila koje sve više testiramo bio je pravi užitak isprobati nešto "sirovo", bučno i vatreno.: najsnažniji Formentor VZ5 s legendarnim peterocilindričnim motorom posuđenim iz Audijevih RS modela i mnogo, mnogo "staromodne" benzinske snage - 390 KS! Automobil smo vozili sedam dana i bio je to zaista dobrodošli odmak od svakidašnjice i lijepi povratak u doba kada se još nije pričalo o autima bez emisija, elektrificiranim pogonima, dosezima i punionicama.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Svim ljubiteljima Cupre ovaj model je sigurno san. A da je poseban naglašava već svojim vanjskim izgledom. Već i "obična Cupra Formentor" izgleda odlično, agresivno i sportski. Ovaj model sve podiže na još višu, spektakularnu razinu. Izgled ovog automobila je doista nevjerojatan s detaljima dostojnih superautomobila. Mat sivoplavi lak sa mnogim detaljima u brončanoj boji odlično pristaje autu i naglašava njegov sportski karakter. Ne možete ne primijetiti spektakularni prednji odbojnik s krilcima od ugljičnih vlakana, koja osim što izgledaju dobro imaju i aerodinamičku funkciju te bolje usmjeravaju zrak u motorni prostor za hlađenje impresivnog stroja.Dobro izgleda čak i sam bakreni logo na maski između vrhunskih LED Matrix svjetala dobro dizajniranih prednjih svjetala.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Dio koji ćete na cesti zbog brzine ovog auta češće viđati je svakako onaj stražnji, a tu je Formentor još spektakularniji. Dominira agresivni i funkcionalni stražnji difuzor od karbonskih vlakana iz kojeg vire četiri ispušne cijevi s bakrenim završecima, da onome iza odmah bude jasno o čemu se ovdje radi. Dojam upotpunjavaju ogromni 20-inčni naplatci, opet s bakrenim detaljima iza kojih su smješteni diskovi impozantnih dimenzija sa sportskim kočionim kliještima.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Sportski vanjski izgled nastavlja se i u unutrašnjosti. Boja plastike i bakreni detalji su u skladu s vanjskom bojom, a vrhunska sportska školjkasta sjedala (koja su i vrlo udobna i dovoljno prostrana za one "punašnije") odmah otkrivaju karakter ovog automobila, ako ga kojim čudom niste primijetili na vanjskom dizajnu. Materijali su vrhunski, a isto vrijedi i za kvalitetu izrade. Sve ovo, na prvi pogled, nimalo ne zaostaje za Audijem.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ispred vozača su digitalni instrumenti sa sportskom grafikom i maleni sportski upravljač s "ravnim" donjim dijelom. Na upravljaču ćete pronaći sve gumbe koje trebate a prilagodljivi tempomat, prilagođavanje digitalnih instrumenata, za upravljanje audio sustavom i druge funkcije. Tu su i dvije velike tipke, jedna za pokretanje i gašenje autam,a druga je "Cupra tipka", pomoću koje se može mijenjati program vožnje. Ti se programi također mogu mijenjati i personalizirati putem infotainment zaslona.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Infotainment radi solidno, i od prvog Formentora kojeg smo testirali osjetno je ubrzan i ne zapinje toliko. Ipak, nešto što je u početku prilično loše teško je učiniti vrhunskim tako da u industriji ima i osjetno boljih infotainment sustava. U svakom slučaju onih u kojima se lakše snađete.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Cupra je postala jedina VW-ova marka koja je dobila "pravo na korištenje" legendarnog Audijevog peterocilindričnog motora koji svoj posao trenutno obavlja u RS3 i RS Q3, a kroz povijest je pokretao i mnoge druge sportske Audije, posebice TT. Ipak, da bi ih pozicionirali ispod Audija, Cupri "su dali" minimalno oslabljenu verziju koja razvija 10 KS manje, za još uvijek vrhunskih 390 KS. Motor s pet cilindara je među ljubiteljima Audija ali i drugim ljubiteljima brzine postigao zvjezdani status. Prepoznat je i od struke te je od 2010. godine desetak puta proglašavan međunarodnim motorom godine u klasi obujma 2 do 2,5 litara.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Motor uz 390 KS ima i 480 Nm (20 manje nego kod Audija) što garantira spektakularne performanse. Možete sprintati od 0-100 km/h za 4,2 sekunde i pojuriti do ograničenih 250 km/h, a sve to vrijeme vas prati očaravajući zvuk ovog posebnog motora. Njega je teško opisati, no vjerujte nam na riječ, rijetko koji auto jeftiniji od 100.000 eura zvuči ovako dobro. Cuprin zvuk nije agresivan ili naporan kao kod nekih sportskih četverocilindraša, nema glasnog pucanja iz ispuha. Nije nametljiv ali je moćan i tjera vas da zaboravite da možete uživati i u alternativnom programu za uši iz vrhunskog Beats audio sustava. Zapravo, ne sjećamo se kada smo neki automobil toliko vozili s isključenim "radiom"... Barem približnu predodžbu kako automobil zvuči možete dobiti u videu ispod. No uživo je mnogo, mnogo bolje...

Pokretanje videa ... Cupra Formentor | Video: Dubravko Kolarić/24sata

Dotaknimo se i potrošnje koja ne može biti mala uz ovakvu benzinsku ergelu pod poklopcem. Test smo završili s kombiniranim prosjekom od 12,3 l/100 km, no moramo priznati da ni u jednom trenutku nismo razmišljali o nekakvoj štednji. Za to je ovaj automobil jednostavno previše uzbudljiv. Sigurno može trošiti manje, ali i više.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Kao i Audi RS3, Formentor ima pogon na sve kotače s razdjelnikom okretnog momenta koji se sastoji od dvije elektrohidraulički kontrolirane spojke koje pružaju neovisnu kontrolu okretnog momenta za svaki kotač. To jamči vrhunski užitak u vožnji zavojima. Također, tu je i Drift Mode način rada koji zaobilazi elektroničku kontrolu stabilnosti i dozvoljava vještim vozačima da se vrhunski zabave u vožnji. Zahvaljujući tome, puna snaga može se poslati na jedan stražnji kotač i omogućiti spektakularna proklizavanja kroz zavoje. Osim pogona pohvale idu na račun odličnog izravnog upravljača, moćnog ovjesa i još moćnijih kočnica te brzog DSG mjenjača sa sedam brzina. Ipak, Formentor ni u ovoj izvedbi ne može sakriti činjenicu da je SUV, uz što dolazi i nešto više težište pa nije svemoguć pri sportskoj vožnji. No kada su u pitanju SUV-ovi, ovo je jedan od najzabavnijih auta na tržištu.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Formentor je jedan od onih malobrojnih automobila koji uspješno kombiniraju vrhunske sportske performanse s udobnošću. Osim što se dobro vozi, ovaj automobil je i izuzetno udoban. U tome je neusporedivo bolji od onoga na što smo navikli od klasičnih hot hatcheva kojih, na žalost, na tržištu ima sve manje. Suvereno će se nositi i s lošim cestama, ovjes nije pretjerano tvrd i odlično upija sve vrste neravnina. Formentor nije nimalo naporan nin na dužim putovanjima, naprotiv putovati s njime do mora pravi je užitak i na autocesti gdje se možete voziti opušteno i mirno. Kad dođe trenutak, možete stisnuti papučicu gasa i ova će zvijer pokazati za što je sposobna.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Zaključak

Formentor je sportski auto ali je i udoban, praktičan i ima sve što vam je potrebno da bude savršen za svakodnevnu upotrebu. Dakle, ako želite praktičan automobil koji je sposoban biti i uzbudljiv sportski auto Cupra Formentor VZ5 je prilično dobra opcija. To je prostran, udoban, ali i supersportski automobil koji uz sve to izgleda nevjerojatno impresivno. Cijena je prilično visoka, no kada vidite što se sve danas na tržištu nudi u ovoj cjenovnoj kategoriji, Cupra Formentor VZ5 doima se kao jackpot za vozače koji znaju uživati. Na dobri, stari način...

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Plus:

Vrlo uzbudljiv u vožnji

Odličan zvuk motora

Vanjski i unutarnji dizajn

Minus:

Visoka potrošnja goriva

Komplicirani infotainment

Cijena

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 1683 kg

dimenzije: 447 x 185 x 151 cm

obujam motora: 2480 ccm

snaga: 282 kW/390 KS

0-100 km/h: 4,2 s

najveća brzina: 250 km/h

potrošnja benzin: 9,3 l/100 km

cijena: 79.730 € (testni model), 70.150 € (bez dodatne opreme), 32.231 € (osnovni Formentor benzinac 150 KS)

Važnija oprema Cupra Formentor VZ5

Aluminijski naplatci 20", trozonski automatski klima uređaj, dodirni zaslon 12", digitalni instrumenti 10,25", grijani sportski upravljač s polugama za izmjenu stupnjeva, grijana školjkasta sportska sjedala Cup Bucket presvučena kožom, Matrix LED svjetla, prednji i stražnji parkirni senzori, sustav kamera s pregledom od 360 stupnjeva, specijalna Magnetic Tech Mat boja, Beats premium audio sustav, električno otvaranje prtljažnika, panoramski krov...