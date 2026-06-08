U verziji s pet sjedala prtljažnik prima 1010 litara, ali uz pomičnu stražnju klupu u prednjem položaju. Kada je klupa pomaknuta unatrag, ostaje i dalje fantastičnih 935 litara
NOVA HIT ŠKODA
Cure detalji: Škoda Peaq uskoro stiže kao najveći auto te marke
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Škoda je ove godine na jednom kraju ponude pripremila mali električni Epiq, a na drugom će predstaviti svoj najveći model dosad. Novi Peaq bit će veliki obiteljski SUV sa sedam sjedala, električna alternativa Kodiaqu i model koji češku marku uvodi u društvo automobila poput Kije EV9, Hyundaija Ioniq 9 i Peugeota E-5008. Službena premijera zakazana je za 23. lipnja u Francuskoj, a Škoda je uoči predstavljanja objavila prve dizajnerske skice i informacije o autu. Već ranije su prikazane slike kamufliranog modela.
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