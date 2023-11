Dacia Duster na testu: Ovaj auto s razlogom je prodajni hit, a može biti i solidan terenac

Dacijin jedini SUV je jedan od najprodavanijih automobila u Hrvatskoj kada su u pitanju privatni kupci. Jasno, Duster je jeftin, ali što je još važnije, nudi jako dobru vrijednost za uloženi novac. Tijekom proteklih godina isprobali smo skoro sve verzije Dustera, a sada, malo pred kraj karijere (nasljednik će biti predstavljen za koji dan, a na tržište stiže u prvoj polovici iduće godine) je na red stigla i jedna od najskupljih i najpoželjnijih verzija, s "dobrim starim" dizelašem i pogonom na sve kotače. Ovime Duster dobiva još dvije vrlo važne osobine - relativno malu potrošnju i vrhunske terenske sposobnosti.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Testirani automobil s pravom može nositi epitet SUV-a, a možete ga i mirne duše nazvati terencem, bez da previše pogriješite. Za razliku od velike većine drugih SUV-ova, koji ga većinom uopće ne nude, Duster ima pogon na sve kotače, a tu je i sasvim solidna udaljenost od podloge koja iznosi 21 cm. Još jedan netipičan detalj za klasu je dizelski motor koji polako također postaje raritet među malim i kompaktnim SUV-ovima. Duster, dakle za relativno mali novac nudi ono što drugi ne mogu ni uz najveće nadoplate. Naravno svjesni smo da 4x4 pogon većini kupaca nije neki faktor, no ispred nas su mjeseci u kojima bi se on mogao pokazati itekako dobrodošlim.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Duster je na tržištu još od 2017. i to se vidi na njegovom izgledu koji više nije najaktualniji. No definitivno izgleda kao robusni terenac i dosta dopadljivo. Redizajn od prije par godina napravio je solidan posao što se tiče svježine izgleda, pogotovo iznutra, a nedavni rebranding Dacie s novim logom sprijeda i velikim natpisom straga učinio je automobil još malo modernijim, no godine se ne mogu više sakriti.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Unutrašnjost je vrlo pregledna, uredna i ergonomična. Dodirni zaslon ne strši iznad armatura već je lijepo ukomponiran u njih. Infotainment je krajnje jednostavan za korištenje, a opet nudi sve što je potrebno, u seriji ima i navigaciju (u srednjoj testiranoj razini opreme Journey). Tu su i neki pomalo luksuzni detalji poput automatskog klima uređaja čije komande imaju male digitalne zaslone unutar sebe. Detalj je to koji je preuzet s Renaulta. Instrumenti su analogni, što je danas postalo rijetko, no i kao takvi su mnogo bolji i pregledniji od velikog dijela "modernih" digitalnih instrumenata.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Što se tiče kvalitete izrade, nemamo previše primjedbi kad uzmemo u obzir cjenovnu klasu ovog automobila. Da, ima dosta tvrde plastike, ali ima i materijala koji odaju vrlo kvalitetan dojam. I kvaliteta izrade nije nešto na što se treba posebno žaliti. Sve u svemu razumna ponuda za razumne kupce.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ponuda prostora je vrlo dobra, što je i logično jer Duster je među najvećim autima u klasi malih SUV-ova. Stražnja klupa nudi vrlo mnogo mjesta, a u prtljažnik stane dobrih 414 litara. Jedine zamjerke u unutrašnjosti zapravo imamo na to da je idealan položaj sjedenja malo teže naći zbog kratkih sjedećih površina sjedala, unatoč tome što su sjedala dobro podesiva, a volan je moguće pomicati i po visini i po dubini. No možda je to subjektivan doživljaj autora ovog teksta.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Malo smo se zaželjeli dizelaša, jer na test u zadnje vrijeme dobivamo pretežno benzince, raznorazne hibride i električne aute. Odličan 1,5-litreni dizelski Renaultov motor sa 115 KS prava je mjera za Dustera. S njim pod poklopcem se u ovom automobilu uvijek osjećate suvereno zbog velikog okretnog momenta i dovoljno snage. Ubrzanje do 100 km/h automobil obavlja za desetak sekundi što će većini biti više nego dovoljno, a i maksimalnih 175 km/h je na razini većine današnjih hibrida i brže od većine električnih auta. Jedinu zamjerku imamo na mjenjač. Naime, u verziji 4x4 je prva brzina relativno kratka i vrlo brzo morate prebacivati u drugu. To je napravljeno kako bi automobil bilo lakše kontrolirati u terenskoj vožnji na malim brzinama, no u gradu malo smeta. Svakako zahtijeva navikavanje.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Što se tiče potrošnje nemamo nikakve zamjerke. Na testu smo prosječno trošili 6,1 litru što je prilično malo za dosta težak automobil s pogonom na sve kotače. U gradu je potrošnja bila nešto manja od 7 l/100 km, a na otvorenoj cesti se lako spusti i na oko 5 l/100 km. Uz štedljiviju nogu na gasu moguće je potrošiti i nešto manje.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Pogon na sve kotače je "staromodni" ručno uključivi, što će ljubitelji terenaca znati itekako cijeniti, ali i što je dobro zbog manje potrošnje goriva. Većina 4x4 auta dana imaju stalni pogon na sve kotače koji sam izračunava kada prebaciti koliko snage na stražnje (ili prednje) kotače. Kod Dacije se pogon na sve kotače uključuje pomoću okretnog prekidača s tri položaja. Osnovni je "2WD", pogon na prednje kotače koje je dovoljan u 99 posto uvjeta. Položaj "Auto" je za automatski pogon an sve kotače, odnosno tada automobil sam odlučuje koliko snage ide na stražnje kotače. Tu je i položaj "Lock" koji zaključava središnji diferencijal i ravnomjerno distribuira snagu između prednjih i stražnjih kotača za teže terenske izazove. Vrlo jednostavno i praktično.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Na terenu je Duster zaista koristan automobil, sposoban za mnogo više nego biste na prvi pogled pomislili. Ovaj automobil savladat će mnoge teške prepreke, blato i strme skliske uspone, a u tome pomažu i serijske zimske gume s dubljim profilom što nije korisno samo na snijegu već i u blatu. Naravno, na tržištu ima i mnogo boljih terenaca, no Duster ima još jednu prednost nad njima. Nekako je psihološki mnogo prihvatljivije u blato ući s automobilom koji košta 25.000 eura nego s tipičnim "terencem" današnjice za kojeg ste izdvojili 50.000 i više eura.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Na cesti se Duster ponaša zadovoljavajuće. U zavojima se dosta naginje i nije "neka senzacija" za agresivnu vožnju, no većini vozača će to biti dovoljno. S druge strane, iznimno je udoban, jedan od najboljih po tome u klasi, a jako se dobro nosi s tipičnim hrvatskim lošim cestama gdje vrhunski filtrira neravnine. Na autocesti nije naporan, jedino bi razina buke u unutrašnjosti na visokim brzinama mogla biti malo manja.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Zaključak

Duster je odlična vrijednost za uloženi novac. Da, ima svojih mana i nije više najsvježiji automobil na tržištu, no ako želite funkcionalni, zahvalan i prostran auto s 4x4 pogonom na tržištu nema pametnijeg odabira. To ne znači da nema i boljeg odabira, no on je mnogo, mnogo skuplji....

Plus:

Odličan 4x4 pogon

Velika udobnost

Cijena i odnos uloženo/dobiveno

Minus:

Kratka prva brzina

Buka u unutrašnjosti

Dinamičke vozne osobine

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 1439 kg

dimenzije: 434 x 180 x 163 cm

obujam motora: 1461 ccm

snaga: 84 kW/115 KS

0-100 km/h: 10,2 s

najveća brzina: 175 km/h

potrošnja benzin: 5,3 l/100 km

cijena: 26.610 € (testni model), 25.000 € (bez dodatne opreme), 23.600 € (osnovni Duster dizel 4x4), 19.350 (osnovni duster benzinac 4x2)

Važnija oprema Dacia Duster 1.5 Blue dCi Journey

Aluminijski naplatci 17", automatski klima uređaj, dodirni zaslon 8", grijana sjedala, sustav kamera s pogledom od 360 stupnjeva, stražnji parkirni senzori, handsfree zaključavanje, LED svjetla...