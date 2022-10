Dacia Jogger: Ovo je najjeftiniji auto za zaista velike obitelji

Dacia Jogger je automobil kao napravljen za hrvatsko tržište. Veliki obiteljski kompakt sa solidnom opremom, dobrom motorizacijom i koji može imati sedam sjedala za cijenu po kojoj većina konkurenata može ponuditi, u najbolju ruku, podjednako opremljen gradski automobil. Jogger je još jedna tipična Dacia, auto koji daje dosta za prilično malu cijenu.

Jogger svojim oblikom ali i nekim dizajnerskim detaljima (posebno straga) malo podsjeća na karavanske crossover modele kakve je, ne tako davno, nudio Volvo. Cilj Dacie je bio ponuditi što više prostora i praktičnosti za što manju cijenu i povišeni karavanski oblik tu se pokazao vrlo dobrim.

Iako je auto u osnovi nastao na gradskom Sanderu, mnogo je duži ali i viši od njega. Sa 163 cm visine visok je poput tipičnog SUV-a, no dizajnerski ovo ostaje tipični crossover karavan koji na SUV podsjeća samo visokom linijom krova i ukrasnim detaljima na karoseriji.

Jogger je s 455 cm dužine dosta veliki auto, a u unutrašnjosti ipak iznenađuje s vrlo raskošnom ponudom prostora. Na stražnjoj klupi ima dosta više mjesta nego u Sanderu, a to znači sasvim dovoljno za osobe visine oko 180, 190 cm. No pravo iznenađenje je treći red sjedala (osim ove nudi se i verzija s petero sjedala i većim prtljažnikom).

Dodatna sjedala sasvim su dovoljno prostrana (ne baš i previše udobna) za odrasle osobe visine do 180 centimetara. Također i lakoća pristupa tim sjedalima je pohvala. Nije potrebno biti rastezljivi akrobat da biste se ugurali u njih. Zaista iznenađujuće jer treći red sjedala mnogo je raskošniji i iskoristiviji nego kod nekih aktualnih SUV-ova koji su u osnovi dosta veći od Joggera. Sve u svemu, iako nije monovolumen ili SUV, Jogger će iznenađujuće dobro obaviti posao automobila za velike obitelji ili pak za posao ako na kraće dionice trebate, primjerice, transportirati veći broj radnika.

Naravno, kada se koriste sva sjedala, prtljažnik je, manje-više, simboličnog obujma, precizno 160 litara. Preklopite li treći red sjedala dobivate raskošnih 506 litara, a kada potpuno uklonite sjedala volumen prtljažnika raste na čak 607 litara. Impresivno za auto koji je nastao na osnovi Sandera.

Dizajn unutrašnjosti je preuzet od Sandera i ovdje nema ništa spektakularnog. Sve je uredno, ne previše bogato, ali zato pregledno, vrhunski ergonomično. Također kvaliteta materijala je sasvim solidna, a kvaliteta izrade u novom autu djeluje besprijekorno. Vremena kada je Dacia prodavala aute “bez ikakve opreme” su iza nas pa tako uz najbogatiji paket opreme serijski dolazi i kamera za vožnju unatrag, dodirni zaslon od 8”, hands free kartica, a od vanjske opreme tu su i atraktivni crni aluminijski naplatci. Vrlo praktičan dio opreme su i preklopni stolići na poleđini prednjih sjedala koji će se posebno svidjeti djeci, ali i njihovim roditeljima. Uz doplatu tu je i vrlo dobar navigacijski sustav. Sve u svemu kompletno opremljen automobil u kojem će razumnom kupcu teško nešto nedostajati.

Za pogon u testnom automobilu zadužen je najsnažniji motor u ponudi, 1-litreni benzinac sa 109 KS. Mali motor sasvim dobro obavlja svoj posao, čemu svjedoči i solidno ubrzanje do 100 km/h za nešto više od 11 sekundi. Naravno, svari se malo mijenjaju kad auto opteretite sa sedam putnika, no i tada ima dovoljno snage za sasvim ugodnu vožnju. Potrošnja goriva je relativno mala, na testu smo kombinirano trošili 6,6 l/100 km uz umjerenu vožnju. No za one koji žele dodatno uštedjeti valja napomenuti da je u ponudi i 9 KS slabija verzija benzinca na plin, koji doduše troši oko dvije litre više, no to lako kompenzira osjetno manja cijena plina. Što je najbolje, ta varijanta čak je i 2000 kuna jeftinija od testiranog benzinca.

Ovjes Joggera je koncipiran tako da je u prvom planu komfor, i to posebno na lošim cestama. Dakle, idealan je za naše ceste gdje preko ležećih policajaca i drugih neravnina prelazi uvjerljivo kao skupa limuzina srednje klase. Pri jurnjavi zavojima zasmetat će vam dosta izraženo naginjanje karoserije, no automobil ostaje stabilan i kad ga “gurate” blizu njegovih krajnjih granica. Upravljač bi mogao biti izravniji. Također, zvučna izolacija nije idealna tako da bi vam mogla smetati povišena razina buke pri većim brzinama ili pri velikom opterećenju kad auto morate tjerati u više okretaje.

Sve u svemu Jogger je odlična vrijednost za uloženi novac. 164.300 kuna za najskuplju verziju koja se nudi uz današnje cijene automobila doima se kao “bagatela” s obzirom na ono što auto nudi. Dovoljno j esamo spomenuti da prvi sljedeći najjeftiniji model na tržištu koji nudi sedam sjedala košta skoro 100.000 kuna više. Još privlačnija je cijena osnovnog modela. 130.400 kuna je razina koju su danas skoro dosegli klasični gradski auti, a Jogger je od njih realno, dvije klase veći i iskoristiviji.

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

Važnija oprema Dacia Jogger 1.0 TCe 110 Extreme

Aluminijski naplatci 16", automatska klima, kamera za vožnju unatrag, stražnji parkirni senzori, preklopivi stolići na poleđini prednjih sjedala, dodirni zaslon 8”, navigacija, hands-free kartica...