'Dan D' za Artemis II: Astronauti sutra stižu do 'tamne' strane Mjeseca, donosimo sve detalje

Misija Artemis II trebala bi biti na suprotnoj strani Mjeseca u sljedećih 24 sata. Time će otputovati dalje u svemir nego itko ikada prije, rekao je za CNN administrator NASA-e Jared Isaacman, prenosi USA Today.

Misiji, koja je lansirana 1. travnja, cilj je orbitirati oko Mjeseca i kružiti oko njegove "tamne" strane, koja je trajno okrenuta od Zemlje.

Isaacman je tijekom intervjua rekao da se prelet Mjeseca očekuje 6. travnja, što će se, prema prethodnim izvješćima USA Today, dogoditi u razdoblju od šest sati kada su Sunce, Mjesec i letjelica Orion poravnati. To bi posadi trebalo pružiti pogled na Mjesec koji se ne može vidjeti sa Zemlje.

Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Hammock Koch iz NASA-e te Jeremy Hansen iz Kanadske svemirske agencije nalaze se na desetodnevnom letu letjelice Orion, koji će također pomoći dužnosnicima u planiranju budućih misija programa Artemis.

- Rekao bih da smo uvelike usredotočeni na ekosustav, sustav održavanja života svemirske letjelice. Ovo je prvi put da su astronauti ikada letjeli ovom svemirskom letjelicom - rekao je Isaacman za CNN 5. travnja.

- To je ono što nas najviše zanima i što će pomoći u planiranju sljedećih misija - dodao je.

Artemis III, čije se lansiranje planira za 2027. godinu, poslat će posadu astronauta na svemirskoj letjelici Orion kako bi testirali rad jednog ili oba lunarna slijetača koje razvijaju Elon Muskov SpaceX i Jeff Bezosov Blue Origin. Dužnosnici će također koristiti misiju za testiranje svemirskih odijela, poznatih kao odijela za ekstravegikularne aktivnosti, namijenjenih astronautima na površini Mjeseca.

Misija Artemis IV u 2028. godini uključuje slijetanje na Mjesec.

Dok je svrha trenutne misije Artemis orbitirati oko Mjeseca, Jake Tapper s CNN-a također je pitao Isaacmana o onome što sve ljubitelje znanstvene fanstastike najviše zanima - izvanzemaljskom životu.

- Utječe li uopće mogućnost postojanja izvanzemaljaca na to kako planirate NASA-ine misije? - upitao je Tapper.

- Naš je posao ovdje izaći i pokušati otkriti tajne svemira. A jedno od tih pitanja je jesmo li sami? - odgovorio je Isaacman.

Dodao je da je to svojstveno svakom njihovom znanstvenom ili istraživačkom pothvatu.

- Čak i izgradnjom mjesečeve baze na Južnom polu Mjeseca, u nekom trenutku moći ćemo uključiti teleskope koji će nam pomoći nastaviti ovu veliku potragu, a da ne spominjemo sve sljedeće teleskope koje ćemo lansirati - rekao je Isaacman.

Našalio se da nije susreo izvanzemaljce na svoja dva putovanja u svemir niti je vidio išta što bi sugeriralo da su inteligentni oblici života posjetili Zemlju. Međutim, napomenuo je da je svemir ogroman.

- Rekao bih da su šanse da ćemo u nekom trenutku pronaći nešto što će sugerirati da nismo sami prilično visoke - kazao je Isaacman. Napomenuo je i da su riješeni problemi s toaletom Artemisa II.

Posada Artemisa II prva je koja ima sustav toaleta na svemirskoj letjelici koja će kružiti oko Mjeseca. Moderni svemirski toaleti nisu bili dostupni tijekom misija Apollo, pa su te posade koristile plastičnu vrećicu za skupljanje fekalnog otpada.

- U sustav otpadnih voda ugrađene su "rezervne kopije" - objasnio je Isaacman, uključujući različite vodove kako bi se osiguralo da nastavi raditi u slučaju problema.

Dodao je da čak i kada imaju problema sa zamrzavanjem primarnog dijela, sekundarni dio radi.

Prijenos u stvarnom vremenu nastavlja se tijekom cijele misije na NASA-inom YouTube kanalu, a agencija daje zaseban prijenos uživo snimki iz svemirske letjelice Orion, koliko to propusnost dopušta, kao i unutar kapsule.

Dnevni brifinzi o statusu misije održavaju se uživo iz svemirskog centra Johnson u Houstonu tijekom misije, osim u ponedjeljak, 6. travnja, zbog aktivnosti preleta Mjeseca.

Kretanje Oriona u svemir može se pratiti na stranici nasa.gov/trackartemis.