Deset najboljih horor igrica Puppet Comba. Ovo su naslovi koji će vam zadati noćne more

Retro je in. Indie horor igre u maniri američkih slashera iz 80-ih preplavile su tržište. Brojni poznati gejmeri u višesatnim streamovima, zabavljaju svoju publiku igrajući analogne hororce. Izgleda kako ljudi u ovom digitalnom dobu sve više sa sjetom gledaju na vremena VHS-a.

U kontekstu indie horor igrica, mora se naglasiti nezavisni developer Puppet Combo koji iza sebe već sada ima zavidnu plejadu klasika. Puppet Combo, prethodno poznat kao Pig Farmer Games, studio je za razvoj videoigara.

Njegov tvorac je Benedetto "Ben" Cocuzza, koji je 'doktorirao' igrice temeljene na horor filmovima iz 1980-ih. Ako vas zanima o kakvim igricama se radi, najbolji odgovor vam pruža opis njihove web stranice.

- Puppet Combo je dom ljigavaca, krvoloka, luđaka, slashera i manijaka - stoji na naslovnici. Ako vas zanimaju nezavisni hororci i ako ste umorni od sterilnih i uglancanih mainstream naslova, pogledajte deset najboljih igrica iz kataloga Puppet Comba.

1. Nun Massacre

Realno, popis mora početi s ovim klasikom koji je Puppet Combo lansirao u neviđene visine. Izvorno razvijen kao nastavak 'Power Drill Massacre' (više o njemu kasnije), ali kasnije inspiriran horor filmom 'The Nun' iz 2018., ovaj klaustrofobični hororac će vas držati budnima i nakon što završite igricu.

Iako nije dostupna na Steamu, možete ju kupiti na službenoj web stranici Puppet Comba za 4,95 dolara. Koliko je developer posvećen svojoj publici, najbolje oslikava činjenica da je 2021. izdan i roman (da, roman o igrici) koji vam donosi nove detalje o krvoločnoj časnoj sestri. Igrica je dostupna i za Android i iOS.

Što se tiče same igrice, mjesto radnje je u napuštenom internatu kojeg su vodile časne sestre na vrhu brda usred noćne oluje. Kao i u većini Puppet Combo igara, igrač mora istraživati ​​brojne sobe i hodnike, rješavati zagonetke i skupljati predmete kako bi otključao druge dijelove internata i sve to dok za njim juri krvoločna opatica.

Kako bi izbjegao časnu, igrač se mora šuljati i skrivati ispod kreveta u labirintu soba i hodnika. Svakako najstrašniji segment igre je zvuk koji časna ispušta dok vas lovi.

Ozbiljni fanovi produkcije znaju jednu jezivu tajnu. Navodno je zvuk koji časna ispušta zapravo snimka vrištanja Amerikanke Ruth Price koja je pozvala policiju nakon što joj je netko provalio u kuću.

Odlična vijest za sve koji se odluče igrati Nun Massacre je da igrica ima pet različitih završetaka koji ovise o odlukama koje igrač donosi. Tako da jednom kada završite igricu, krenite iz početka jer vas čekaju novi detalji i časna željna krvi.

2. Murder House

Nekako se čini da si je u ovoj igrici Puppet Combo dao više slobode. Umjesto uobičajenih bježanja po sobama u napuštenoj i vonjom prekrivenoj kući, u ovoj igrici vas čekaju razni interijeri i eksterijeri.

Igra počinje na Uskrs 1985. gdje igrač kontrolira dječaka po imenu Justin, koji je ostao slučajno zaključan u trgovačkom centru sa svirepim serijskim ubojicom pod nazivom 'Easter Ripper'.

Nakon tragičnog završetka lutanja po trgovačkom centru, igrica vas stavlja tri godine kasnije u kožu mlade novinarke Emme koja zajedno s producentom Garyjem, reporterkom Danom i snimateljem Tomom odlazi napraviti reportažu u kuću za koju se smatra da pripada Easter Ripperu.

Igrica donosi fiksne kutove kamere iz trećeg lica od kojih vam se ponekada može zavrtjeti u glavi. Takav način pregleda igre dodatno stvara napetost i nervozu kod igrača. Igrica je dostupna na Steamu za deset dolara.

3. The Night Ripper

Odmah kada krenete igrati jasno vam je da je igrica inspirirana slasherom iz 1982. The New York Ripper. Igrica prati Rachel, mladu djevojku koja se vraća kući nakon večere u gradu koji nikad ne spava.

I ovdje se Puppet Combo udaljio od svog tradicionalnog okruženja te za razliku od drugih igrica koje su smještene u zatvoreni prostor, The Night Ripper nudi kulisu metropolisa i vodi vas kroz ulice New Yorka. Pratite Rachel u njenoj potrazi za kovanicama koje su joj potrebne kako bi nazvala cimericu da joj otključa vrata od stana dok joj je Night Ripper cijelo vrijeme za petama.

Igrica nije dostupna na Steamu, nego se morate pridružiti Puppet Combo Patreonu kako biste ju igrali.

4. Babysitter Bloodbath

Igra je izvorno bila adaptacija horor filma Johna Carpentera iz 1978. 'Noć vještica', ali je zbog tantijema promijenjeno nekoliko imena i modela, što je rezultiralo s Babysitter Bloodbath.

Igrica prati mladu dadilju Sarah koja čuva Billyja dok su njegovi bogati roditelji u izlasku, klasična američka priča iz predgrađa. Problem je što je u isto vrijeme iz umobolnice pobjegao ubojica Neokalus Burr.

Kako bi ubila vrijeme, Sarah pozove svog dečka Jacka. Nakon nekog vremena Sarah i Jack čuju buku u stražnjem vrtu. Ubojica brzo ubije Jacka i u kući nestane struje.

Tada se igrica pretvara u lov mačke i miša i Sarah mora pronaći način kako spasiti sebe i Billyja prije nego ih se psihopat dočepa. Isto kao i Nun Massacre i Babysitter Bloodbath je dobio svoje tiskano izdanje. Ako vam sama igrica nije dovoljna, slobodno pročitajte i roman kojeg je objavio Puppet Combo.

5. Night Watch

Iako je u sjeni Fears to Fanthomove 'Ironbark Lookout', Puppet Combova inačica rendžera u šumi vas sigurno neće razočarati. Igra prati čuvara parka po imenu Jim kojem je dodijeljena dužnost straže na vrhu tornja usred javnog parka Poconos.

Iako je na trenutke 'slow burner' igrica ima svojih trenutaka. Cilj igrice je da uz pomoć dalekozora motrite javni park s vrha stražarskog tornja i prijavite ilegalna kampiranja.

Jimova zadaća je savjetovati i spašavati planinare u nevolji i posebno paziti da ne dođe do požara u gustoj šumi. Igrica postaje zanimljiva kada Jim preko radija čuje nečije stenjanje i urlik.

Stvari počinju biti čudne kada staro računalo na kojem Jim mora unositi podatke o intervencijama, počne prikazivati ​​šifrirane poruke i netko kamenom razbije prozor.

Igrica ima tri različita završetka koji opet ovise o vašim postupcima. Sve ih prođite jer je jedan strašniji od drugog.

6. Stay out of the House

Kada je 2018. izašao Night Shift, ostavio je dojam nedorečenosti i praznine. Dobra je vijest da su i u Puppet Combu to shvatili pa su 2022. objavili mega popularnu 'Stay out of the House'. Oni koji su igrali Night Shift upoznati su s početkom igrice.

Na početku radite noćnu smjenu na benzinskoj usred ničega. Početak je zapravo dosta spor, ali nemojte odustati jer završetak prologa donosi jako dobar jump scare.

Nakon prologa, igrica je pomalo sandbox i daje vam dosta prostora za istraživanje farme koja pripada serijskom ubojici. To baš i nije česta pojava kod Puppet Combo igrica koje vam rijetko daju slobodnog vremena za istraživanje.

Uglavnom, glavni dio igrice je smješten u kući ubojice koji je očigledno inspiriran Leatherfaceom. Zadatak vam je pobjeći iz kuće i ako je moguće spasiti druge zarobljene jadnike.

Igrica je dostupna na Steamu za 12,49 eura.

7. Power Drill Massacre

Ovaj naslov i Night Watch imaju istog antagonista. Radi se o ubojici s bušilicom. Tjeralica iz 1987. ga opisuje kao osobu vitke građe, impozantno visokog između 185 cm i 195 cm. Star je između 35 i 48 godina. Nosi prljavo, bijelo jednodijelno odijelo i sije strah s bušilicom.

Ubojica je mentalno retardiran, pretpostavlja se da je intelektualno na razini petogodišnjeg djeteta, ali to ga nije spriječilo da ubije desetine nesretnika koji su mu slučajno stali na put.

U igrici igrate kao Meghan koja je sa svojim dečkom Jeffom 1987. doživjela prometnu nesreću. Jeff je zarobljen u autu, pa Meghan mora hitno pronaći pomoć.

Megan slučajno naleti na tvornicu i odluči tamo pronaći nekoga. Odmah na ulasku vrata se zaključaju iza nje i shvati da je zarobljena. Meghan mora pronaći izlazak iz zapuštene i klaustrofobične tvornice kojoj odjekuju vriskovi i zvukovi bušilice.

8. The Glass Staircase

U igrici igrate kao četiri djevojčice Helen, Betty, Dorothy i Margaret koje su zarobljene u vili poremećenog doktora. Igra je slow burner na početku i misija vam je obavljanje kućanskih poslova u zamjenu za slobodu.

No prve tri djevojčice nestanu, i sada je na Margaret da pobjegne kako god zna. Za razliku od drugih Puppet Combo igrica u kojem je protagonist osuđen na vječno bježanje, ovdje igrica nudi vatreno oružje koje definitivno olakšava igranje.

Kuća je u vlasništvu dr. Edwarda Sullivana, veterana iz Prvog svjetskog rata. Po povratku iz rata, Sullivan počinje doživljavati simptome PTSP-a.

Sullivan izgubi razum i kirurški oživljava mrtve u neuspješnom pokušaju da Bogu pridonese žrtvu.

9. Buzz-Saw Blood House

U igrici kontrolirate tinejdžerice koje pokušavaju pobjeći kroz labirint hodnika dok za njima juri psihopat s motornom pilom. Radnja je smještena u kasne 90-e.

Posebno je uznemiravajuća činjenica da se vaš bijeg od psihopata prenosi putem kamera na dark webu. U igrici cijelo vrijeme možete vidjeti komentare bolesnika koji uživaju u vašim mukama i čak daju savjete ubojici.

10. Feed Me Billy

Ovaj naslov u potpunosti odskače od drugih. Naime, za razliku od drugih Puppet Combo igrica u kojima ste u perspektivi žrtve, ovdje se imate šansu okušati kao onaj koji proganja.

Igrica prati Billyja, člana sekte kojem nadrealna ogromna usta u sobi govore da ih mora nahraniti. I tako ste stavljeni u kožu serijskog ubojice koji u stanju hipnagogije ubija nevine ljude.