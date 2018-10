Dešifrirali egipatski papirus: "Radi se o ljubavnoj čaroliji"

Znanstvenici sa Sveučilišta u Strassbourgu uspjeli su dešifrirati drevni egipatski papirus napisan na koptskom (egipatskom jeziku koji koristi grčki alfabet) i otkrili da se radi o ljubavnoj čaroliji.

- Najfascinantnija stvar ja papirusu je ilustracija - napisao je voditelj istraživanja, Korshi Dosoo koji je nedavno objavio papirus u Časopisu za koptske studije.

Prema njegovim procjenama, papirus je star oko 1.300 godina, dakle iz vremena kada je u Egiptu kršćanstvo bilo prilično rasprostranjeno, piše Live Science.

- Na ilustraciji su dva leteća stvorenja okrenuta jedno prema drugom, s time da stvorenje na desnoj strani ima čavao probijen kroz glavu. Krilata bića se gledaju, a povezana su nečime što bi moglo biti lanci, konopi ili penis. Stvorenje s desne strane ima dva uha ili dva roga, a na oba stvorenja nacrtano je nešto što izgleda kao perje. Male razlike između dva bića upućuju na razlike u spolovima - objasnio je Dosoo i napomenuo da je biće s desne strane najvjerojatnije muškog spola, a biće s lijeve strane ženskog spola.

Dio teksta je izgubljen, no ono što je ostalo znači: Pozivam tebe... Krista, Boga Izraelovog… Sljedeći dio čarolije uključuje riječ razrješenje i spominje svako Adamovo dijete. Prema Bibliji, Adam je bio prvi čovjek na Zemlji i živio je sa ženom Evom u Rajskom vrtu prije nego što ih je Bog prognao. U jednom dijelu teksta spominje se Ahitophel, čovjek koji je prema Bibliji izdao kralja Davida.

- Papirus je samo jedna stranica većeg teksta, možda čak samo jedna stranica priručnika koji su koristili čarobnjaci - izjavio je Dosoo.

Jedno je sigurno, naslovna slika služi da se impresionira klijenta - korisnika usluge, a cilj je da ga se crtežom prije početka rituala uljuljka u željenu atmosferu. Dosoo smatra da dešifrirani materijal ima veze s ljubavnom magijom.

