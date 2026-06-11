Digitalna (R)evolucija 2026. vraća se u Laubu, HUP pokreće i Businnes Innovation Sprint

HUP Udruga informacijske i komunikacijske djelatnosti (HUP ICT) pokreće Business Innovation Sprint, strukturirani program namijenjen članicama HUP-a koje žele razviti konkretne poslovne primjene umjetne inteligencije (AI) s jasnim poslovnim učinkom i potencijalom za implementaciju. Program se provodi uz podršku stručnjaka i mentora iz HUP-ICT područja, a cilj je pomoći tvrtkama da identificiraju poslovne izazove i prilike u kojima AI može stvoriti mjerljivu vrijednost, razviju kvalitetan poslovni slučaj (business case), procijene izvedivost rješenja te pripreme plan za njegovu provedbu.

Za razliku od inicijativa koje se fokusiraju prvenstveno na tehnologiju, Business Innovation Sprint stavlja naglasak na poslovnu vrijednost i praktičnu primjenu. Program uključuje otvoreni poziv članicama za prijavu konkretnih poslovnih izazova i prilika za primjenu AI-ja, selekciju najperspektivnijih prijava, mentorski sprint tijekom kojeg će odabrani timovi uz podršku stručnjaka razraditi poslovni model, zatim završno predstavljanje projekata i odabir najperspektivnijih AI use caseova uz dodatnu stručnu podršku za najbolje timove u pripremi implementacije i razvoja pilot-projekata.

„Business Innovation Sprint odgovara na vrlo praktičan problem: mnoge tvrtke imaju osjećaj da “moraju nešto napraviti s AI-em”, ali im nedostaje struktura da prepoznaju gdje je najveći učinak, kako postaviti prioritete i kako ideju dovesti do razine na kojoj se o njoj može ozbiljno odlučivati. Upravo tu želimo pomoći, da se AI iz opće teme prevede u konkretnu poslovnu inicijativu“, naglasio je Krešimir Musa, mentor i inicijator Sprinta.

Rezultati programa i najuspješniji projekti bit će predstavljeni na konferenciji Digitalna (R)evolucija, a detalji o uvjetima sudjelovanja dostupni su na LINKU.

Peto izdanje konferencije Digitalna (R)evolucija 2026. održat će se 22. rujna u zagrebačkoj Laubi, a riječ je o jednom od najvažnijih domaćih događanja posvećenih digitalizaciji, inovacijama i primjeni novih tehnologija u poslovanju. Konferencija je tijekom godina izrasla u prepoznatljivu platformu na kojoj poduzetnici, menadžeri i stručnjaci razmjenjuju iskustva i uče jedni od drugih, s jasnim fokusom na stvarne izazove, konkretna rješenja i primjenjiva iskustva iz poslovne prakse.

„Digitalna (R)evolucija od samog je početka zamišljena kao konferencija koju poduzetnici rade za poduzetnike. Na pozornicu ne dovodimo one koji govore o tehnologiji, već one koji su ju već implementirali, suočili se s izazovima i ostvarili mjerljive rezultate. Automatizacija, optimizacija i produktivnost nisu nam apstraktni pojmovi, već stvarni učinci koje svakodnevno vide tvrtke koje su napravile iskorak. Želimo pokazati da digitalna transformacija nije privilegija velikih sustava, već dostupan put za svaku organizaciju koja ima pravu strategiju, znanje i partnere, a najveća vrijednost ove konferencije upravo su razgovori između ljudi koji svakodnevno donose poslovne odluke i traže konkretne odgovore. Glavni nam je cilj inspirirati barem dio sudionika da nakon konferencije pokrenu promjene koje će unaprijediti njihovo poslovanje, a da im primjeri s konferencije pomognu da prepoznaju konkretne korake koje mogu odmah poduzeti“, istaknuo je Ivan Maglić, programski direktor konferencije Digitalna (R)evolucija.

Upravo su konkretni primjeri iz prakse, otvorena razmjena znanja i inspirativne priče ono što konferenciju iz godine u godinu čini nezaobilaznim mjestom susreta poslovne zajednice. Ovogodišnje izdanje ponovno stavlja naglasak na ono što poduzetnike najviše zanima; kako digitalnu transformaciju provesti u praksi i pretvoriti je u mjerljive poslovne rezultate. Posebna pažnja bit će posvećena primjeni umjetne inteligencije, upravljanju podacima, modernizaciji poslovnih procesa te alatima koji organizacijama omogućuju brže donošenje odluka, učinkovitije upravljanje resursima i stvaranje dodatne vrijednosti za korisnike i zaposlenike.

„Umjetna inteligencija, u čijoj podlozi se nalaze podaci i transakcijski sustavi, transformira način na koji tvrtke posluju, donose odluke i stvaraju novu vrijednost. Prekasno je za postaviti si pitanje treba li je primjenjivati, nego bi tvrtke trebale već danas isplanirati budžete i dodijeliti ljude koji će voditi projekte transformacije poslovanja korištenjem umjetne inteligencije. Automatizacija, optimizacija i inovacije temeljene na novoj paradigmi nisu samo tehnološki pojmovi, već ključni preduvjeti opstanka na tržištu. Zato je važno stvarati zajednice poput ove koju već godinama širi HUP ICT u kojem vodeći ljudi kompanija mogu učiti jedni od drugih, pratiti najnovije trendove te rano uviđati izazove koji će oblikovati gospodarstvo u godinama koje dolaze“, poručio je Hrvoje Josip Balen, predsjednik HUP ICT udruge.

U vremenu u kojem tehnologija mijenja pravila poslovanja brže nego ikad prije, Digitalna (R)evolucija 2026. donosi odgovore na pitanja kako poslovati učinkovitije, donositi kvalitetnije odluke i uspješno voditi organizacije kroz procese promjena, jer digitalna transformacija nije samo uvođenje novih tehnologija, već je prilika za stvaranje otpornijih, agilnijih i uspješnijih organizacija.

HUP Udruga informacijske i komunikacijske djelatnosti (HUP ICT) okuplja vodeće hrvatske tvrtke iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Udruga djeluje kao platforma za zajedničko zastupanje interesa ICT industrije, razvoj konkurentnog poslovnog okruženja te poticanje digitalne transformacije hrvatskog gospodarstva i javnog sektora. Kroz svoje aktivnosti HUP ICT aktivno sudjeluje u oblikovanju javnih politika vezanih uz digitalizaciju, umjetnu inteligenciju, kibernetičku sigurnost, razvoj digitalnih vještina i inovacija.

Među najprepoznatljivijim projektima HUP ICT-a je konferencija Digitalna (R)evolucija, koja okuplja poslovne lidere, stručnjake i donositelje odluka s ciljem promicanja uspješnih primjera digitalne transformacije i primjene novih tehnologija u poslovanju. Digitalna (R)evolucija jedina je netehnološka konferencija o digitalizaciji koju organiziraju poduzetnici za poduzetnike.