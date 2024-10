Direktorica u Glovu za 24sata otkriva: 'Inovacijama uvodimo revoluciju u naručivanju hrane'

Glovo je ovaj tjedan u svom sjedištu u Barceloni predstavio niz noviteta, za koje kažu da su najveća promjena od 2016. godine, a među glavnim inovacijama su dodavanje video sadržaja na platformu te mogućnost stvaranja lista najdražih jela i restorana, ali i povezivanje s drugim korisnicima. Glavna tehnološka direktorica Glova, Shiro Theuri, razgovarala je s nama o tehnološkim izazovima, inovacijama, ali i njenom putu kroz tehnološki svijet koji ju je iz Kenije doveo u Barcelonu.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kako su vas iskustva iz manjih tvrtki u Keniji oblikovala i utjecala na vaš rad u Glovu?

Shiro Theuri naglasila je koliko su iskustva iz njezinih ranijih poslova (Sendy, FrontLineSMS) u Keniji utjecala na njezin način vođenja tima i donošenja odluka.

- Prethodni poslovi u Sendy i Frontlineu uključivali su veliku bliskost i suradnju s članovima tima na dnevnoj bazi. Tu sam s njima radila iz dana u dan, gradila proizvode i donosila odluke. Kad sam prešla u Glovo, moj je tim bio za trećinu onog što je sada, ali sam bila zadužena za puno veći opseg zadataka i poslovnu stranu. Mislim da su vještine koje sam naučila u bliskom radu sa svojim timom bile od velike koristi i omogućile mi da budem voditelj koji je izravno uključen u procese, čak i ako je tim puno veći kao u Glovu. A to je i moj tim rekao za mene kad sam preuzela još više odgovornosti, da sam prisutna i da ih mogu podržati na dnevnoj bazi. Mislm da je to ključna snaga koju sam posudila iz iskustva koje sam imala u tim relativno manjim ulogama - ispričala je Theuri.

Ispričala je kako je u Keniji diplomirala informatiku te softverski inženjering. Na početku je radila na nekoliko tehnoloških projekata, a odmah nakon faksa radila je i sa prijateljima na startupima, a potom i na Microsoft poslovnim sustavima i njihovom postavljanju za razne tvrtke.

- To mi je dalo priliku da budem s "obje strane stola", na strani gdje se nešto gradi i piše kod cijeli dan, ali i na strani na kojoj se donose odluke, jer sa ovim poslovnim sustavima redovno radite s tehnološkim i financijskim direktorima. Mislim da mi je ta dualnost omogućila značajan osobni rast - ispričala je i dodala kako je rano u karijeri dobila duboki uvid u obje strane rada.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kako se Glovo prilagođava kulturi vođenoj podacima i koje promjene želite uvoditi?

Shiro Theuri naglasila je da Glovo već ima jaku kulturu vođenu podacima, ali da je cilj kompanije ići korak dalje.

- Želimo koristiti tu kulturu da značajno utječemo na odluke koje doprinose poboljšanju korisničkog iskustva, ali i rastu poslovanja. Koristeći podatke prikazujemo što korisnici preferiraju. Ulaskom u aplikaciju korisnici vide listu restorana iza koje u prošlosti nije bilo dubljeg promišljanja u tome kako se rangiraju, da bi se prebacili na promišljanje da su preferencije jednog i drugog korisnika različite. Koristeći podatke o razumijevanju korisnika onda tome pristupamo inženjerski - rekla je Theuri i pojasnila kako je cilj inženjerske organizacije stalno i pouzdano isporučiti kvalitetni softver s najnižim troškom i rizikom te kao imate sve te različite aspekte koji se mogu mjeriti i da u tome leži tajna uspjeha.

Koji su tehnološki izazovi bili najzahtjevniji pri implementaciji novih funkcionalnosti, poput videa?

Jedna od najnovijih i najzanimljivijih funkcionalnosti Glova je video značajka koja omogućuje korisnicima da vide video-jelovnik i na taj način direktno kroz video naruče neko jelo. Theuri kaže da su sve nove značajke bile izazovne za razvoj s tehničke strane, no video ponajviše.

- Raditi s video sadržajem zahtijevalo je usvajanje sasvim drugačije razine tehničkog znanja, oko streaminga, transformacije videa, ali i drugih vještina i znanja oko videa. Pogledate li tehnološke divove koji se bave samo videom, oni zapošljavaju točno određen set vještina i znanja - rekla je te dodala kako je tim bio najviše uzbuđen oko učenja tih novih vještina za video.

Na pitanje jesu li u razvoju novih značajki povezanih s hranom koristili i psihologe kaže da ne, ali da tim koji se bavi korisničkim iskustvom koristi elemente bihevioralne ekonomije te da je dio dio njihove obuke.

- Nekad uđemo u sobu s dizajnerima i otkriju nam stvari koje nas potpuno oduševe jer ih se ne sjetiš dok ne kreneš to raditi -dodala je i naglasila da ipak za značajnu povratnu reakciju treba pričekati neko vrijeme.

Iako smo u novim mogućnostima unutar Glovo aplikacije razgovarali na sam dan kad su ih implementirali, Theuri je rekla kako je dobila niz poruka ljudi koji su 'ugodno iznenađeni' novim stvarima koje mogu napraviti

Kako Glovo planira iskoristiti ove nove značajke?

Nove značajke poput videa i personaliziranih izbora trenutačno se testiraju u ključnim gradovima poput Barcelone i Madrida. Theuri objašnjava: "Naš glavni fokus sada je prikupljanje povratnih informacija od korisnika. Očekujemo da ćemo naučiti mnogo o tome kako ljudi koriste videozapis i kako možemo dodatno poboljšati iskustvo. Naš cilj je omogućiti korisnicima dijeljenje omiljenih jela s prijateljima na vrlo jednostavan način, stvarajući društveni aspekt unutar aplikacije. To dodaje novu dimenziju korištenju Glova".

Kroz razgovor otkriva da će testiranjem prikupiti signale korisnika. Kaže kako je cilj da sve bude intuitivno i da partneri (restorani) ne moraju previše razmišljati kako nešto napraviti, ali i da je pitanje za njih kako to sve dobro raditi kad se skalira na cijelu mrežu, nakon testova.

- Sada ćemo imati milijune korisnika koji će nam govoriti različite stvari koje žele od novih mogućnosti i ti signali će utjecati na razvoj novih mogućnosti - kaže.

Upravo to je bio i povod za pitanje o strahu od grešaka, o čemu je Theuri pričala često i u prethodnim tvrtkama i o kulturi među radnicima da ih ne bude strah isprobati nešto novo, čak i ako to ne uspije.

- U Glovu njegujemo kulturu koja prihvaća eksperimentiranje i izostanak straha od reakcije ne propast nečega. Jer tog nema. Ove nove mogućnosti su sjajan primjer toga. Nema nikakve garancije da će sve tri stvari (Video, Social i Picks) uspjeti. Želimo zadržati tu kulturu, da ljudi budu hrabri i uzimaju 'velike zalogaje'. Timovi znaju da mogu razmišljati izvan okvira, dijeliti ideje koje razmatraju voditelji i upravo je to ono što mi se sviđa kod ove kompanije.

Foto: Glovo

Iz Kenije u Španjolsku

To je bio i uvodu u pitanje, što ju je motiviralo da se 2022. pridruži Glovu nakon rada u Keniji.

- Kompanija u kojoj sam radila prije imala je svoje kurire s kojima sam pričala često, a potom sam počela razgovarati i sa kuririma u Glovu, koji su pričali kako ih kompanija drugačije tretira i bolje i to mi je bila važna stvar. Iz osobne perspektive, tada sam i o tome pričala u intervjuima, često sam govorila o rješavanju afričkih problema, bilo mi je važno ekonomski osnažiti ljude iz manje privilegiranih zajednica. Situacija je vrlo različita od one u Barceloni. Mnogi dostavljači su u situacijama, gdje ako ne dobiju jednu narudžbu u cijelom dau, to može poremetiti obiteljsku dinamiku, ali i sposobnost da prehrane obitelj. Kad sam čula takve priče od kurira, počela sam gledati kompaniju drugačije, kao mjesto gdje možeš imati utjecaj i činiti razliku za kurire diljem svijeta. I htjela sam biti dio toga. A uz to, bila sam i vrlo aktivan korisnik aplikacije - dodala je Theuri o razlozima prelaska u Glovo.