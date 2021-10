C-klasa u benzinskoj verziji donedavno bi bila prava egzotična pojava (naravno izuzev AMG verzija). Dizel je biran zbog bolje potrošnje i držanja vrijednosti. No vremena se mijenjaju. Nova generacija C-klase kod nas je stigla na test u netipičnoj benzinskoj verziji. Barem do nedavno netipičnoj, jer danas dizel definitivno više nije omiljeno gorivo. Ni u Hrvatskoj gdje je samo svaki četvrti prodani novi automobil dizelaš.

Oznaka modela C200 zaista na prvi pogled zvuči skromno, no istina je daleko od toga. Ovo je Mercedes C-klase, on teško može biti skroman. Tako naš C200 ima blagi hibridni pogon kojeg čini 1,5 litreni benzinski turbomotor s 204 KS i električni motor od dodatnih 20 KS. Ukupnu snagu Mercedes ne navodi, no dovoljan a je za impresivne performanse. Ubrzanja su strelovita, do 100 km/h auto stiže za 7,3 sekunde i povuče čak 246 km/h. Daleko od skromnog.

U vožnji nećete primijetiti nikakvu hibridnu tehnologiju. Ovaj auto vozi se kao svaki drugi benzinac, no ono što se primijeti je potrošnja, koja je zaista mnogo manja od očekivanog. Testni Mercedes nam je tako u gradu trošio 8,5 l/100 kilometara, a kombinirano 7,2 l/100 kilometara taman na gornjoj granici onoga što obećava proizvođač. Odlične brojke za velik i težak auto s benzinskim motorom.

Mjenjač također zaslužuje samo pohvale. Vjerojatno najbolji automatik na tržištu ima devet brzina, no teško je primijetiti izraženo mijenjanje brzina, osim ako stvarno forsirate s 'gasom do daske'. Mjenjač radi nevjerojatno uglađeno i neprimjetno i u pogledu komfora ali i performansa je zaista 'genijalan'.

U vožnji se nova C-klasa ponaša besprijekorno. Želite li dinamičnu vožnju, oduševit će vas ovjes i zaista efikasne kočnice. Želite li komfor, C 200 briljira. Zvučna izolacija je među najboljima u autima ove klase, ovjes se spretno nosi i s nezgodnim neravninama koje su, na žalost, prečesto naša Hrvatska stvarnost. Teško je u jednom autu naći kompromis između vrhunskih voznih osobina kada je u pitanju sportska vožnja i vrhunskih voznih osobina kada je u pitanju komforna vožnja, no C-klasa je tom kompromisu bliže od bilo kojeg auta u ovoj klasi.

Nova C-klasa prilično je drugačije dizajnirana od prethodnika. Uža prednja i mnogo uža stražnja svjetla te linije auta odaju dojam da je manji nego što je. Nova C-klasa izgleda kompaktnije i elegantnije od prethodnika iako zapravo nije nimalo manja. Štoviše prilično je povećana. To se vidi i u unutrašnjosti koja je osjetno prostranija, posebno na stražnjoj klupi.

Dizajn unutrašnjosti je najveći korak naprijed. Auto je potpuno digitaliziran, bez da to smeta ili čini rukovanje kompliciranijim. Zaista veliki središnji zaslon položen je okomito. Gornji dio zaslona služi za infotainment i neke druge osnovne informacije, dok su u donjem komande za klima uređaj. Ispred vozača su veliki i zaista bogati digitalni instrumenti na vrhunskom HD zaslonu. Brojnost funkcija i opcija infotainmenta i digitalnih instrumenata je impresivna i sve radi brzo i glatko. Kao na najskupljem mobilnom telefonu. Odlično izgleda i bogato ambijentalno osvjetljenje.

Testirana C-klasa je odličan auto koji je potpuno nadrastao svoju klasu. Kako svojim karakteristikama, dojmom koji ostavlja u vožnji, naprednim tehnologijama i opremom, tako i svojom cijenom. Gotovo pola milijuna je ogroman iznos kojeg biste prije povezali s cijenom E-klase ili nekog podjednako prestižnog Mercedesa. Zato valja uzeti u obzir da testirani auto ima čak 135.000 kuna dodatne opreme. Otprilike toliko, ili nešto manje će tipični kupac Mercedesa nadoplatiti za opremu u ovom autu. Ako ste kupac premium klase koji cilja na nešto slično, ovaj auto je odličan odabir.

Za kraj odgovor na pitanje iz naslova. Je li dizel uz ovakvog benzinca suvišan. Pa ako vam je baš stalo do potrošnje nije. Ovaj blagi hibridni benzinac realno ne troši puno no usporedivi dizel C 220 (kod C-klase je također blagi hibrid) ipak troši 1,5 do 2 litre manje. Ako vam to nije takav problem, benzinac je svakako bolji odabir. Uglađeniji, ugodniji i komforniji. No ako već imate novca za ovaj auto, vjerujemo da će odabir pogona biti samo slatke brige.

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:



Važnija oprema testirani Mercedes C 200

Aluminijski AMG naplatci 19", električni panoramski pomični krov, grijana sjedala presvučena kožom i mikrovlaknima, električno namještenje prednjih sjedala, prednja digitalna LED svjetla, premium paket, AMG Line eksterijer i interijer, MBUX s premium navigacijom, kamera od 360°, ambijentno osvjetljenje....