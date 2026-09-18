DLSS 5 pokazuje kako bi vaše omiljene igre trebale izgledati: Rezultati su nevjerojatni

Nvidijin DLSS 5 donosi neural rendering koji uz pomoć AI u realnom vremenu dodaje fotorealističnu rasvjetu, detalje kože, kose i materijala koje dosad nismo viđali u igrama. Zasad je jedina igra sa službenom DLSS 5 podrškom NBA 2K27, ali moderi su kod pronašli unutar ranog pristupa te igre i za nekoliko sati DLSS 5 ugradili u desetke naslova. Rezultati su toliko impresivni da su neki komentatori primijetili kako primjerice GTA V, koji je 13 godina star, uz DLSS 5 mod izgleda realnije od prvih GTA VI snimaka.

NBA 2K27

Jedina igra s nativnom DLSS 5 podrškom u ovom trenutku, a odmah pokazuje zašto je tehnologija toliko impresivna - igrači na parketu izgledaju gotovo kao u prijenosu, a rasvjeta dvorane nikad nije bila uvjerljivija.

Hogwarts Legacy

Hogwarts pod DLSS 5 izgleda kao da su se opisi J.K. Rowling napokon pretvorili u stvarnost - kamenje dvorca, magla iznad jezera i detalji čarobnjačkih odora dobivaju dimenziju koju originalna igra nije mogla pružiti.

Red Dead Redemption 2

Ionako jedna od najljepših igara svih vremena, a DLSS 5 je samo pojačava - zlatni zalasci sunca nad prerijom i detalji konjske dlake sada izgledaju kao da gledate film, a ne videoigru.

Star Wars Outlaws

Svemirski krajolici i gradske četvrti iz Outlawsa uz DLSS 5 dobivaju novu dubinu - igra koja je već bila vizualno impresivna sad izgleda kao da je preskočila generaciju.

Forza Horizon 6

Jedna od vizualno najimpresivnijih racing igara dobiva još jedan sloj realizma - odsjaji na karoseriji, mokri asfalt i detalji okoliša čine da svaka utrka izgleda kao snimka s prave ceste.

Assassin's Creed Shadows

Feudalni Japan nikad nije izgledao ovako - DLSS 5 podršku donosi i Ubisoftov naslov, a šume, hramovi i borbe u kiši sada izgledaju gotovo filmski.

Starfield

Bethesdina svemirska avantura uz DLSS 5 napokon dobiva vizualnu razinu koja odgovara ambiciji igre - svemirske stanice, površine planeta i interijeri brodova izgledaju kao da su renderani za film.

GTA V

Los Santos nikad ovako nije izgledao - vozila, likovi i ulice dobivaju fotorealistični sloj koji ponegdje više nalikuje snimci stvarnog grada nego videoigri. Jedina zamjerka: AI ponekad navodno izmisli detalje koji ne postoje na originalnom modelu.