Svemir mu je promijenio DNK: Više nije isti kao brat blizanac

Astronauti Mark i Scott Kelly bili su potpuno identični u trenutku kad je Scott otišao na jednogodišnju misiju u svemir, međutim sada se oni razlikuju i na genetskoj razini.

Novi rezultati studije na blizancima astronautima pokazuju da je 7 posto Scottovih gena ostalo promijenjeno i dvije godine nakon što se vratio na Zemlju.

Foto: Reuters/Pxl

Znanstvenici su u studiji proučavali sve što se događa s Kellyjem prije misije, tijekom misije na Međunarodnoj svemirskoj postaji, ali i po povratku. U svemu su imali i odličan uzorak za usporedbu jer je njegov brat blizanac Mark ostao na Zemlji tijekom ove misije.

Kelly je na Twitteru objavio kako do ovog tjedna nije znao za nove rezultate, koji uz manje razlike potvrđuju i prvu analizu studije.

What? My DNA changed by 7%! Who knew? I just learned about it in this article. This could be good news! I no longer have to call @ShuttleCDRKelly my identical twin brother anymore. https://t.co/6idMFtu7l5