'Do sada smo snimili stotinjak, ali ovaj meteor je najsjajniji...'

Nije to bio dio meteorskog roja. Ovo je bio jedan meteor lutalica. Kamera ga je baš lijepo snimila, rekao nam je astronom Zoran Knez iz Zvjezdanog sela Mosor.

Kamera globalne meteorske mreže snimila je prošlog četvrtka, nešto prije 20 sati, meteor koji je pao u Zemljinu atmosferu. Bljesak je jasno vidljiv na snimci kamere koju su jučer objavili na društvenim mrežama. Bljesak su vidjeli mnogi stanovnici obližnjih mjesta, a svi su odmah pretpostavili da se radi o meteoru. No, ipak, ovako intenzivan bljesak rijetko kad se viđa.

Foto: screenshot/

- Ovo je uvjerljivo najsjajniji meteor koji smo snimili s ovom kamerom u Zvjezdanom selu. Snimili smo do sada stotinjak meteora, a prije tjedan dva imali smo i jedan meteorski roj, ali nijedan nije bio ovako sjajan - dodao je Knez. Kameru je u srpnju postavio Hrvatski astronomski savez, a kako je već rečeno, dio je globalne meteorske mreže. Mnogi su u komentarima ispod snimke odmah pitali gdje je meteor pao. Međutim, on više ne postoji. Kada je ušao u Zemljinu atmosferu jednostavno je izgorio. Upravo zato je došlo do bljeska.

- Nije to zapravo niti bio neki veliki meteor kojeg se moralo intenzivno pratiti. No bljesak je bio veliki. Kamera je bila tu, snimila ga je, a ja sam to otkrio kada sam pregledavao snimke - zaključio je Knez.