Dobar auto s novim motorom postao je još bolji i zabavniji

Izvana izgleda zaista dobro, no kad uđemo u Micru, osjećaji su izmiješani. Prostora je vrlo mnogo s obzirom na dimenzije po kojima je među najmanjima u klasi. U prtljažnik stane dobrih 300 litara. Također, materijali i izrada su mnogo bolji od prosjeka klase. Oprema testiranog modela je kompletna, jedino čemu ćemo prigovoriti je dizajn unutrašnjosti. Tu je moglo bolje, modernije i hrabrije.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

No sve dugo zaslužuje pohvale. Pogotovo novi motor koji je mnogo življi i s njim se mnogo ugodnije vozi nego u kombinaciji s dosadašnjim 0,9-litrenim benzincem. On ima 100 KS što je sasvim dovoljno za ovu klasu auta i rezultira s više od sekundu boljim ubrzanjem do 100 km/h nego kod prethodnika.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Potrošnja goriva tijekom testa je iznosila 5,8 l/100 km što je vrlo dobro i 2 decilitra manje nego kad smo vozili model sa starim motorom. Cijena je na razini prosjeka klase koja postaje sve skuplja.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

TVORNIČKI PODACI:

masa: 1060 kg

dimenzije: 400x174x146 cm

obujam: 999 ccm

snaga: 74 kW/100 KS

0-100 km/h: 10,9 s

najveća brzina: 184 km/h

potrošnja: 4,5 l/100 km

cijena: 125.475 kn (testni model), 105.475 kn (osnovni model)

Testirani Nissan Micra IG-T 100 N-Connecta u opremi ima automatski klima-uređaj, alunaplatke 16”, dodirni zaslon 7”, navigaciju, Apple CarPlay i Android Auto, ‘kožni’ upravljač...