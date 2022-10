Dobra vijest za okoliš: Od 2035. prestaje prodaja automobila s unutarnjim izgaranjem u EU

Pregovarači Vijeća EU-a i Europskog parlamenta postigli su u četvrtak navečer dogovor o zakonu koji predviđa prestanak prodaje novih vozila s motorom na unutarnje sagorijevanje od 2035. godine.

Tim zakonom bi se učinkovito zabranila prodaja novih automobila i kombija na benzin ili dizel u 27-članom bloku.Europske unije Zabrana je dio paketa EU-a o klimatskim promjenama pod nazivom Fit for 55, čiji je cilj smanjenje emisija štetnih za klimu za 55 posto do 2030., u usporedbi s razinama iz 1990., te postizanje klimatske neutralnosti do 2050.

- Upravo smo završili pregovore o razinama CO2 za automobile - tvitao je francuski europarlamentarac Pascal Canfin, koji je na čelu Komisije za okoliš Europskog parlamenta.