Dolazi novi WhatsApp. Uskoro će te moći reći doviđenja neželjenim porukama

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Dado Ruvic

Umjesto broja, korisnici će moći koristiti jedinstveno korisničko ime, a dodatno će moći postaviti i sigurnosni ključ. Tako, samo osobe koje znaju i korisničko ime i ključ moći će započeti razgovor, čime WhatsApp postaje sigurniji i privatniji

WhatsApp je nezamislivo koristiti bez telefonskog broja, e pa tome dolazi kraj. Komunikacijski servis uskoro će omogućiti korištenje korisničkog imena umjesto broja, a testiranja te opcije već su započela.

Od samog početka, još od 2009. godine, broj mobitela bio je ključ za svaki WhatsApp račun. No to je ujedno značilo da svatko tko zna vaš broj može poslati poruku, čak i ako to ne želite. Uz to, svi kontakti automatski vide vaš broj, što je mnogima predstavljalo ozbiljan problem privatnosti, piše Build.

U budućnosti bi se to trebalo promijeniti. Umjesto broja, korisnici će moći koristiti jedinstveno korisničko ime, a dodatno će moći postaviti i sigurnosni ključ. Tako, samo osobe koje znaju i korisničko ime i ključ moći će započeti razgovor, čime WhatsApp postaje sigurniji i privatniji.

U Android beta verziji 2.25.28.12 već se pojavila opcija „Rezerviraj korisničko ime“. Time korisnici mogu unaprijed osigurati željeno ime prije nego što sustav postane dostupan svima. Cilj je izbjeći kaos prilikom uvođenja novog sustava i spriječiti da najpoželjnija imena nestanu u prvih nekoliko minuta. Beta korisnici dobit će priliku za rezervaciju ranije, ali još nije poznato kada će funkcija biti službeno dostupna svima.

