Donosimo odgovore na najčešća pitanja o solarnim elektranama

Solarna energija sve je popularniji izbor za one koji žele smanjiti svoje račune za električnu energiju, ali i pridonijeti očuvanju okoliša. Međutim, mnogi ljudi i dalje imaju pitanja o tome kako solarni paneli funkcioniraju i kako ih implementirati u svom domu. Donosimo odgovore na pet važnih pitanja o solarnim panelima kako bismo vam pomogli da donesete pravu odluku.

1. Kako radi solarna elektrana i što kad nema sunca?

Foto: Canva

Solarna elektrana koristi sunčevu svjetlost za proizvodnju električne energije. Sunčeva svjetlost pada na fotonaponski panel, sastavljen od niza solarnih ćelija, pa se između prednje i stražnje strane solarne ploče stvara električni napon koji tvori istosmjernu (DC) struju. Ta struja potom prolazi kroz inverter, odnosno pretvarač, koji je pretvara u izmjeničnu (AC) struju, pogodnu za kućanstva i industriju te za korištenje u utičnicama u našoj kući. Višak proizvedene energije može se pohraniti u baterijama ili poslati u električnu mrežu, koju otkupljuje vaš opskrbljivač i time umanjuje račun za energiju koju ste potrošili iz mreže.

Vaša solarna elektrana proizvodi električnu energiju i u hladnijem dijelu godine ili kad je oblačnije, no u manjem intenzitetu. U tim uvjetima, ili noću, nećete ostati bez električne energije nego se vaša kuća može osloniti na elektroenergetsku mrežu za potrebnu energiju.

2. O čemu ovisi solarni potencijal i kako mogu znati koji je moj?

Foto: Canva

Solarni potencijal predstavlja količinu sunčeve energije koja se može pretvoriti u električnu, a ovisi o nekoliko faktora, uključujući lokaciju, orijentaciju krova, nagib krova i lokalne vremenske uvjete, broj sunčanih dana... Također, krov koji je okrenut prema jugu i ima nagib od oko 30 stupnjeva smatra se idealnim za instalaciju solarnih panela. Hrvatska je inače jedna od članica EU s najvećim solarnim potencijalom, a najsunčaniji dijelovi su uz sjevernu i južnu obalu Jadrana, i to Stari Grad na Hvaru, Cres i Šibenik, dok su u kontinentalnom dijelu to Osijek, Vukovar i Kutjevo. Primjerice, ako je solarni potencijal 1200 kWh/m2, to znači da kilovat instalirane snage proizvede 1200 kWh godišnje.

Da biste saznali solarni potencijal svoje kuće, možete koristiti online alate i aplikacije koje procjenjuju količinu solarne energije koju vaša kuća može proizvesti, a mnogi su besplatni. Također, profesionalni instalateri solarnih panela često pružaju usluge procjene solarnih resursa, koje uključuju analizu sjene, pregled krova i procjenu potencijalne proizvodnje energije na vašoj lokaciji.

3. Koliko traje proces i što trebam od papira za elektranu?

Foto: Canva

Kako su solarne elektrane priključene i na električnu mrežu, potpisnik ugovora mora biti i vlasnik OMM-a (obračunskog mjernog mjesta) na koji će se priključiti. Potrebno je imati i pisanu suglasnost svih suvlasnika, ako potpisnik nije jedini vlasnik nekretnine na toj čestici. Odnosno, osoba koja želi elektranu mora imati čiste papire.

Proces instalacije solarne elektrane može trajati do nekoliko mjeseci, ovisno o nekoliko faktora.

Sam proces često počinje prikupljanjem podataka o tipu i vrsti krova, lokaciji, orijentaciji kuće, kako bi se izračunao solarni potencijal. Prikupljanje podataka i kreiranje same ponude traje dosta kratko, a moguće ga je napraviti i u roku jednog dana. Tu se za dimenzioniranje elektrane gledaju i računi kroz proteklu godinu, ali trebate računati i na dodavanje mogućih novih trošila.

Na temelju te ponude kupac se odlučuje potpisati ugovor nakon čega kreće izrada glavnog projekta. Glavni projekt, uz dodatak još neke dokumentacije, po potrebi se šalje u HEP ODS za ishodovanje Obavijesti o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom, što u pravilu traje mjesec dana, ali ponekad zna trajati i duže.

Po primitku te obavijesti kreće se s instalacijom kućne solarne elektrane na nekretnini kupca. U međuvremenu kupac s opskrbljivačem treba sklopiti ugovor o otkupu električne energije i sa HEP ODS dogovoriti ugradnju dvosmjernog brojila. Sama instalacija kućne solarne elektrane u pravilu ne traje duže od dva dana. Nakon instalacije od HEP ODS se traži i potvrda za puštanje u trajni pogon čijim su primitkom ispunjeni svi uvjeti za korištenje kućne solarne elektrane.

4. Kakva su jamstva na kućne elektrane u slučaju šteta?

Foto: Canva

Većina proizvođača solarnih panela pruža jamstva koja pokrivaju različite aspekte njihove opreme. Proizvođači solarnih panela obično daju jamstvo od 25 godina, a često i više od toga. No to ne znači da će paneli prestati raditi, već samo da se njihove performanse mogu smanjiti. Razni dijelovi sustava, poput invertera ili mikroinvertera, također imaju dugogodišnja jamstva.

Što se tiče nevremena, solarni paneli dizajnirani su da izdrže različite vremenske uvjete, uključujući jak vjetar, tuču i snijeg. Mnogi paneli imaju certifikate koji potvrđuju njihovu otpornost na teške uvjete.

Nezapamćene oluje, poput one koja je prošle godine pogodila Zagreb, pravi su primjer takvih ekstrema, koji mogu nanijeti štete i na ovim sustavima. Zanimljivo je pak da su štete na panelima bile minimalne, što puno govori o otpornosti ovakvih sustava.

Tijekom odabira sustava trebali bi obratiti pažnju na to tko nudi osiguranja od takvih, ali i sličnih neželjenih događaja kao što su požari i udari groma, koji se rijetko događaju.

5. Koliko traje povrat investicije i moram li pratiti potrošnju?

Foto: Canva

Ulaganje u solarnu elektranu na prosječnoj obiteljskoj kući u Hrvatskoj može se isplatiti u roku od šest do osam godina, no to ovisi o cijelom nizu faktora, među kojima su orijentacija krova, geolokacija na kojoj se nalazi elektrana, potrošnja kućanstva te proizvodnja na samoj lokaciji.

Nakon toga ta elektrana počinje vam donositi dobit, a u slučaju poskupljenja cijene energije povrat može biti i kraći.

Ako vaša kuća troši više električne energije nego što solarni paneli mogu proizvesti, dodatna energija povući će se iz elektroenergetske mreže, kao što bi to bilo bez solarnih panela. S druge strane, ako proizvedete više energije nego što potrošite, višak energije može biti poslan u mrežu.

Odabirom jednog od E.ON proizvoda (kućna solarna elektrana ili kućna punionica za električno vozilo) klijenti mogu ugovoriti zelenu tarifu za opskrbu električnom energijom. Tako odabiru 100% održivo rješenje za opskrbu električnom energijom te dodatno potiču proizvodnju iz obnovljivih izvora. Također postaju vlasnici certifikata koji jamči da je svaki potrošeni kWh potpuno održiv.