Drastično rastu kazne za prometne prekršaje. Evo iznosa

Hrvatske vozače uskoro bi mogle dočekati znatno strože kazne za niz prometnih prekršaja. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio je 14. listopada prijedlog izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji donosi velike promjene za vozače automobila, ali i korisnike električnih romobila. Među najvažnijim novostima su kazne do 5000 eura za ilegalne utrke, povećanje kazne za nekorištenje sigurnosnog pojasa na 200 eura te čak deseterostruko skuplje nepropisno parkiranje ako ono ugrožava sigurnost. Ipak, na početku je važno naglasiti da je zasad riječ o prijedlogu koji tek ide u javno savjetovanje, a ne o kaznama koje su već na snazi.



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