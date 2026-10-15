Obavijesti

Tech

Komentari 0
PRIJEDLOG MUPA

Drastično rastu kazne za prometne prekršaje. Evo iznosa

Piše Autostart,
Čitanje članka: < 1 min
Drastično rastu kazne za prometne prekršaje. Evo iznosa
Šibenik: Prometna policija kontrolira vozila na prometnicama | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Za ilegalne utrke kazne do 5000 eura i mogućnost zatvora, opasno parkiranje deset puta skuplje, a i nekorištenje pojasa postaje mnogo skuplje. Velike promjene najavljene su i za električne romobile

Admiral

Hrvatske vozače uskoro bi mogle dočekati znatno strože kazne za niz prometnih prekršaja. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio je 14. listopada prijedlog izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji donosi velike promjene za vozače automobila, ali i korisnike električnih romobila. Među najvažnijim novostima su kazne do 5000 eura za ilegalne utrke, povećanje kazne za nekorištenje sigurnosnog pojasa na 200 eura te čak deseterostruko skuplje nepropisno parkiranje ako ono ugrožava sigurnost. Ipak, na početku je važno naglasiti da je zasad riječ o prijedlogu koji tek ide u javno savjetovanje, a ne o kaznama koje su već na snazi.

Pročitajte više na Autostartu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Senzacija u Istri: Bok, ja sam Histriasaurus, dinosaur star više od 130 milijuna godina
SVJETSKO OTKRIĆE

Senzacija u Istri: Bok, ja sam Histriasaurus, dinosaur star više od 130 milijuna godina

U općini Bale otkrili su podvodno nalazište kostiju dinosaura starih oko 130 milijuna godina. Jedinstveno nalazište krije ostatke sauropoda, teropoda. 'Osjetio sam golemo strahopoštovanje', kaže stručnjak s PMF-a
Nijemci bi službene BMW-e i Audije mijenjali za kineske aute
ZAOKREZ

Nijemci bi službene BMW-e i Audije mijenjali za kineske aute

Anketa pokazuje da bi 58 posto ispitanika u Njemačkoj moglo u iduće tri godine uključiti kineske modele u službene vozne parkove
VIDEO Senzacija kraj Turske. Našli najstariju olupinu broda: Teret otkriva jedinstvenu priču
POTONUO PRIJE 4400 GODINA

VIDEO Senzacija kraj Turske. Našli najstariju olupinu broda: Teret otkriva jedinstvenu priču

Brod, koji je prema procjenama bio dugačak oko deset metara, prevozio je teret preko istočnog Sredozemlja. Znanstvenici pretpostavljaju da je isplovio iz neke od luka na obali Levanta te krenuo prema drevnoj Troji ili Minojancima na otoku Kreti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026