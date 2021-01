Najbolja strana nove Mazde MX-30 je njena cijena. Auto košta od 248.900 kuna, a najbogatije moguće opremljeni testni model 270.700 kuna. Iako je to mnogo novca, Mazda MX-30 je svojom cijenom na gotovo identičnoj razini poput mnogo manjih gradskih električnih auta. Električni Peugeot 208 košta tisuću kuna manje, Renault Zoe je čak skuplji od Mazde, Opel Corsa je "tu negdje". Uzmemo li u obzir koliko je Mazda veći i bolje opremljeni auto, MX-30 se zapravo doima kao osjetno povoljnija alternativa gradskim električnim autima.

No Mazda MX-30 ipak nije toliko ispred konkurencije. U odnosu na nju ima jedan dosta važan minus. A to je mnogo manji doseg. Zahvaljujući bateriji od 35,5 kWh "na papiru" doseg iznosi 200 kilometara, a u realnim uvjetima je oko 120 kilometara manji nego kod 208 i Corse i oko 170 kilometara manji nego kod Zoea. U prijevodu s Mazdom MX-30 ćete u gradu s jednim punjenjem u realnom prometu prevaljivati 200 do 230 kilometara, a kombinirano 170 do 200 kilometara. Kada su temperature oko nule, koliko su iznosile za vrijeme našeg testa možete računati na još dvadeset do trideset posto manji doseg. Uz sve ovo jasno je da MX-30 nije baš idealan auto za dulja putovanja. Ni Mazda to ni ne skriva te MX-30 deklarira kao urbani auto.

Ne namjeravate li daleko putovati i MX-30 koristiti kao gradski auto, odnosno drugi auto u obitelji, ova Mazda ima itekako mnogo aduta u odnosu na konkurenciju. Izgleda osjetno prestižnije, izuzetno je bogato opremljena, a i upečatljiva zahvaljujući vrlo zanimljivom "triku" s vratima. Naime, stražnja vrata se otvaraju u suprotnom smjeru kao nekada na Mazdi RX-8 ili na nekim aktualnim modelima pick-up automobila. To izgleda impresivno i znači praktično neometan ulazak na stražnju klupu, ali i malo komplicira svakodnevicu, jer da biste otvorili stražnja vrata prvo morate otvoriti prednja. Također, maleni prozor na stražnjim vratima nije moguće spustiti.

U vožnji MX-30 briljira. Rijetko koji električni auto je tako ugodan pri malo dinamičnijoj jurnjavi kroz zavoje. Auto je uz to nevjerojatno udoban što se najbolje osjeti na oštrim neravninama poput 'ležećih policajaca'. Dobrom osjećaju pri dinamičnoj vožnji doprinosi i diskretan umjetni zvuk motora u kabini što je jedinstveno u klasi. Pri nježnijoj vožnji auto je vrlo udoban, čak i na velikim kotačima od 18 inča kakve je imao testni auto.

Unutrašnjost, osim što je vrhunski opremljena izgleda impresivno, moderno i inovativno. Zbog povišene središnje konzole, komande na njoj još su bliže ruci, komande klime su na dodatnom velikom dodirnom zaslonu na dnu konzole, no istodobno su dostupne i na klasičnim tipkama oko njega što znači da dodavanjem ovog detalja praktičnost nije ni malo smanjenja. Za većinu namještanja možete koristiti i klasične tipke i dodirni zaslon.

Kvaliteta izrade i kvaliteta materijala impresioniraju. MX-30 je u tom pogledu znatno impresivnija od gradske konkurencije podjednake cijene. Vrlo zanimljiv je i sam odabir materijala. Kako bi se naglasila briga za okoliš gumu ne nekim dijelovima unutrašnjosti zamjenjuje pluto, a klasične tkanine zamjenjuju tkanine napravljene od reciklirane PET plastike, dakle od plastičnih boca.

Na brzom punjaču MX-30 se puni maksimalnom snagom od 37,5 kW što nije mnogo, no s obzirom na to da je baterija prilično malog kapaciteta brzina punjenja je zadovoljavajuća. Ipak, kad se pređe 50 posto napunjenosti baterije snaga punjenja počne postupno opadati pa je tako za punjenje baterije od 50 do 100 posto potrebno oko sat vremena, a za punjenje prazne baterije do vrha oko dva sata. Na kućnoj utičnici Baterija će se do 100 posto napuniti praktično preko noći, dok spomenutim gradskim konkurentima za to treba više od 20 sati.

Jasno je da Mazda MX-30 nije auto kojeg ćete kupiti za prvi auto u obitelji ili da biste ga vozili kao taksi. No kao isključivo gradski auto za svakodnevne kraće dionice MX-30 je odličan odabir. Donosi mnogo prestiža i luksuza za svoju cijenu, a pritom je i ekološki prihvatljiviji od većine drugih električnih automobila. Proizvodnja manje baterije manje zagađuje okoliš i emitira manje CO2 u atmosferu, tako da je MX-30 već u startu mnogo ekološkiji od svoje konkurencije.

Testirana Mazda MX-30 e-Skyactiv Launch Edition u opremi ima 18” alunaplatke, djelomično digitalne instrumente 7", dodirni zaslon 8,8”, grijana sjedala, grijani upravljač, električno namjestivo sjedalo vozača, prednje i stražnje parkirne senzore, kameru za vožnju unatrag, LED Matrix prednja svjetla...