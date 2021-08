Nakon samo godinu dana studio Sucker Punch odlučio nas je vratiti u Japan i samurajske pustolovine ‘duha’ Jina Sakaija u ‘redateljskoj verziji’ fantastične igre Ghost of Tsushima. Možda se samo godinu dana razmaka za ovakvu preradu igre čini malo, no treba uzeti u obzir da je to lani bila jedna od posljednjih velikih igara za PlayStation 4, a ova redateljska verzija igre donosi gomilu novog sadržaja, ali nam i pokazuje najbolje izdanje ove igre koje možemo igrati na PlayStationu 5.

Kao što smo i standardnu verziju igre mogli igrati na PS5, tako se i sada redateljska verzija može igrati na ‘četvorki’. No PS5 je ono gdje igra blista. S novim teksturama igru sada možemo igrati stalno u 4K i na 60 fps. Uz moćan hardver nove konzole igra radi nevjerojatno glatko, a prekrasno dizajniran svijet ostavlja još jači dojam. Teško je ne diviti se prekrasnim poljima i krajoliku kroz koji prolazite do sljedeće misije dok jašete na konju, a odlični modeli lica sada djeluju detaljnije. Moćan hardver nove konzole omogućio je i da se sve međuscene renderiraju u engineu, što znači da je igra mogla biti malo smanjena, no ta se prednost vidi i ako odlučite igrati igru na japanskom jeziku pa će se i usta likova micati u skladu s jezikom. Za one koji žele što vjerniji doživljaj igre i Japana, ovo će možda biti detalj koji čini razliku. Naravno, tu su i vizualni modovi iz lanjske verzije, poput Kurosawa moda.

Uz vizualno poboljšanje, PS5 i novi hardver omogućili su gotovo trenutno učitavanje igre i povratak u akciju. Nema tu više čekanja da se svijet učita i ovo je uz Spider-Man: Miles Morales vjerojatno najbrža igra, što se pokretanja tiče. Dual Sense kontroleri također čine veliku razliku u doživljaju u odnosu na PS4 verziju, pa ćete uz haptičke vibracije i adaptivne okidače imati bolji doživljaj dok mačem ubijate horde Mongola, a kroz zvučnik na kontroleru ćete dodatno čuti vjetar koji vas vodi kroz igru.

Directors Cut izdanje igre donosi nove neprijatelje i otok Iki kao veliko novo područje koje možete istraživati i u njemu uživati. Radi se o 10-ak sati novog sadržaja na ionako veliku igru, a otok Iki možete otključati u drugom činu igre. Ako ste igru završili već na PS4, onda možete odmah krenuti i u istraživanje Ikija, jer igra omogućuje transfer spremljenih igara s prethodne verzije. Ostatak same igre i priče u pravilu je jednak osnovnoj igri, no kao i kod filmskih redateljskih verzija, detalji su ti koji čine razliku.

Ako niste dosad zaigrali Ghost of Tsushima, ovo je verzija koju treba igrati. Oni koji su već igru isprobali trebat će odvagnuti isplati li im se nadoplatiti za novi otok.