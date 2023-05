Dva brata jaka: Isprobali smo novi Xiaomi 13 Pro i Xiaomi 13

Xiaomi je ovog proljeća nizom uređaja iz svoje top serije, ali i novim Redmi Note telefonima, odlučio snažno udariti prema konkurenciji, ali i ponuditi atraktivan telefon u praktično svakom segmentu.

Xiaomi 13 i 13 Pro dva su top uređaja koji nude puno toga zajedničkog te smo ih zbog toga i isprobali zajedno. Xiaomi je 'običnom' 13 izravnao rubove i stavio ravni ekran te su ga ukupno podigli za stepenicu, dok Pro ostavlja premium dojam od prvog dodira pa tako i kroz svakodnevno korištenje.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Veći Pro dolazi s ekranom od 6,73 inča, u odnosu na 6,36 inča kod Xiaomija 13. Oba podržavaju HDR10+ i 120 Hz osvježenje, a Pro ima nešto višu rezoluciju (1440x3200) te gustoću prikaza od 522 ppi. On je i zaobljeniji po rubovima, ali i osjetno teži sa 229 grama, u odnosu na 189 kod manjeg uređaja. I dok je kod manjeg telefona Gorilla Glass 5, Pro je dobio noviji Victus sloj. Modul s kamerama na stražnjoj strani prilično strši, pa se telefon klacka, no to je dizajnerska boljka većine mobitela koja se ublažava ako stavite neku masku oko uređaja. A dobro je što Xiaomi uz telefon isporučuje i silikonsku masku. Užitku u korištenju pomažu i prilično glasni i dosta dobri stereo zvučnici.

Ono što treba posebno istaknuti je IP68 zaštita na oba modela, koje na Xiaomiju 12 nije bilo, što ipak znači dodatnu razinu sigurnosti korištenja telefona u raznim vremenskim uvjetima i uz vodu.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Iako Xiaomi 13 ima manji ekran i nešto nižu rezoluciju, osobni dojam je kako su ovo taman mjere i masa uređaja. Lakši i kompaktniji telefon je ugodniji za svakodnevno baratanje, a tih pola inča nije presudna razlika u svakodnevnom korištenju. Naime, kako je ovdje ravan ekran, on je iskoristiviji do svih rubova pa i na to trebate računati. Ekrani na oba uređaja imaju dovoljno svjetline i ugodni su za rad s odličnim prikazom boja.

Ono gdje su ovi telefoni prilično jednaki su njihove performanse. Pogoni ih isti Snapdragon 8 Gen2 čipset koji im osigurava dovoljno snage za sve zadatke i smješta u rang s ostalim top modelima na tržištu. Pro ima malu prednost po pitanju radne memorije, s 12 GB u odnosu na 8, a raspolažu s 256 GB interne memorije. U svakodnevnom radu ta razlika teško će se osjetiti, a koristit će vam u igrama i nekim zahtjevnijim zadacima. Oba uređaja podržavaju i Wi-Fi7 te Bluetooth 5.3.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Veći Xiaomi 13 Pro dolazi i sa većom baterijom od 4820 mAh, dok je ona u Xiaomiju 13 kapaciteta 4500 mAh. Razlika je i u brzini punjenja. Pro podržava 120 W punjenje na žicu, a manji model 'samo' 67 W punjenje, što će opet biti dovoljno da se napuni za manje od 40 minuta. Pro pak treba oko 20 minuta. Oba uređaja podržavaju i 50W bežično punjenje, ako imate odgovarajući punjač te podržavaju i 10W reverzibilno punjenje. To će vam poslužiti za punjenje satova i slušalica u hodu.

I da, Xiaomi uz svoje telefone i dalje isporučuje punjač.

Snažne adute Xiaomi polaže na kamere novih telefona, a Xiaomi 13 Pro dobio je 50-megapikselni Sonyjev IMX989 senzor od 1 inča, najveći u mobitelima. Isti senzor nalazi se i u Vivo X90 Pro telefonu, a ovdje Xiaomi surađuje s Leicom kroz leće i modove snimanja kako bi isporučili što bolje fotografije. Naime, radi se o Leica Vario Summicron leći s f/1,8 blendom.

Tu su još dvije Leica kamere od 50 megapiksela. Prva je telefoto kamera s 3,2x optičkim uvećanjem i f/2,0 blendom te optičkom stabilizacijom, a za širokokutne snimke zadužena je f/2,2 kamera s kutom od 115 stupnjeva. Ono što me zasmetalo pri noćnim fotografijama je bilo povremene teškoće s fokusiranjem.

GALERIJA: Fotografije Xiaomi 13 Pro

Usporedbe radi, manji Xiaomi 13 ima isto 50-megapikselnu kameru, no nešto manji 1/1.56" Sony IMX800 senzor. I ovdje se nalaze kamere s Leica potpisom, a Xiaomi je u odnosu na lanjski model poboljšao ostale dvije kamere. Tako telefoto kamera od 10 megapiksela ima 3,2 optički zum i optičku stabilizaciju, a širokokutna kamera snima fotografije od 12 megapiksela.

GALERIJA: Fotografije Xiaomi 13

Obje kamere dijele podršku za 8K video, portretne noćne modove i oba uređaja imaju 32 mpx prednju kamere.

Na kraju, treba istaknuti i jednu od glavnih razlika, a to je 300 eura niža cijena (na Xiaomi shopu) za Xiaomi 13.