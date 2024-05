Dva hita stigla na tržište: Vozili smo novi VW Passat i Tiguan

Više od pola godine nakon svjetske premijere novi Volkswagen Passat i Volkswagen Tiguan stigli su na hrvatsko tržište, a mi smo ih tom prilikom uspjeli provozati na prezentaciji koja je održana u Istri. Iako je VW posljednjih godina skoro "sve karte" bacio na električne modele nije zaboravio ni na ono što im još uvijek čini veliku većinu prodaje, a to su popularni klasični model s motorima na benzin i dizel. Tako su nove generacije dobili jedan od najpoznatijih automobila srednje klase u povijesti Passat i kompaktni SUV Tiguan, koji nema toliku tradiciju, no u međuvremenu je postao stup prodaje njemačke marke.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Od Zagreba do Istre smo vozili novi Passat i zaključili da je mnogo toga poznatog ostalo, ali i da se mnogo toga jako promijenilo. Za početak, karoserijski oblik. Passat više nema limuzinsku verziju, ostala je samo karavanska koja više nema naziv Variant, već samo Passat. VW je ovaj potez napravio zbog trendova na zapadnom tržištu, gdje se limuzina izuzetno slabo prodavala u odnosu na karavan. No to se sigurno neće svidjeti kupcima kod nas gdje je limuzina, s druge strane do sada dominirala nad karavanom.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Dizajnerski novi Passat ne donosi neke velike promjene, sve je ovo tipičan, klasični VW stil. No u odnosu na prethodnika auto je osjetno narastao i dimenzijama se sada svrstao uz bok modelima gornje srednje klase. Automobil je duži za čak 14 centimetara i opasno se približio granici od pet metara s 492 cm dužine. Bočna linija je vrlo slična onoj kod prethodnika, a najveće promjene su se dogodile sprijeda i straga. Sprijeda dominira odbojnik s velikom rešetkom i tanka maska na čijim rubovima su nova LED svjetla a dva modula iznad kojih su tanka LED dnevna svjetla koja su međusobno povezana svjetlosnom trakom. Stražnji dio novog Passata dizajniran je po uzoru na aktualne ID. modele. Passat ovdje također ima spojena stražnja svjetla s novim 3D svjetlosnim potpisom. Volkswagen se pohvalio izuzetno dobrom aerodinamikom novog automobila. Koeficijent otpora zraka pao je s 0,31 na samo 0,25.

U unutrašnjosti Passat donosi velike promjene u odnosu na prethodnika, no opet sve je tako poznato iz drugih novijih VW modela. Passat dobio potpuno novorazvijeni kokpit s instrumentima od 10,25 inča i novi infotainment sustav nazvan MIB4 s ogromnim zaslonima veličine 12,9 ili 15 inča, ovisno o opremi. Infotainment ima novorazvijenu grafiku i strukturu izbornika te je jednostavniji je i intuitivniji za korištenje. Središnja konzola nudi više prostora za pretince jer je ručica mjenjača postavljena iza upravljača, kao u ID modelima. Zbog toga je na lijevoj strani upravljača nova, višenamjenska polugica za funkcije pokazivača smjera i brisača vjetrobrana.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Dobra vijest je da je Volkswagen uzeo u obzir povratne informacije kupaca Volkswagena koji su posljednjih godina u drugim VW modelima kritizirali upravljanje klimom putem kliznih komandi osjetljivih na dodir koje su neosvijetljene i dodirne tipke na upravljaču. "Klizači" su sada osvijetljeni, a na volan su se vratile stare dobre, fizičke tipke. Ono što nam se u Passatu zaista svidjelo je ponuda prostora. VW je s ovim modelom sada došao na razinu "kraljevskih" unutarnjih dimenzija na razini Škode Superb. Straga je prostor za noge povećan za 50 mm na 947 mm, a prtljažnik je narastao za 40 litara na raskošnih 690 litara.

Ponuda motora u Hrvatskoj je za sada izuzetno skromna te je čini samo dobro poznati TDI dizelaš s dvije litre obujma i 150 KS. No uskoro će i ona postati bogatija jer bi u srpnju na naše tržište trebali stići još dizelaši snage 122 KS i 193 KS, kao i potpuno nove plug-in hibridne izvedbe. One koriste koriste 1.5 TSI motore (prije su bili 1.4 TSI), slabija varijanta ima snagu sustava od 204 KS, a snažnija 272 KS. Imaju novu bateriju kapaciteta 19,7 kWh (prethodnik: 10,6 kWh) i trebali bi imati električni doseg oko 100 kilometara. Stižu li benzinci u hrvatsku još se ne zna.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Novi Passat donosi i novi ovjes s adaptivnim amortizerima koji imaju dva ventila. Brži rad amortizera s 2 ventila omogućuje bolju i tišu vezu karoserije s šasijom te istovremeno, zahvaljujući još preciznijoj kontroli stupnja povrata i kompresije, optimiziranu dinamiku vožnje. I doista, u praksi je novi Passat još udobniji te istodobno uvjerljivi pri agresivnijoj vožnji zavojima. Vozili smo TDI verziju sa 150 KS i posebno nas se dojmila i akustična udobnost koja je na autocesti još bolja nego kod prethodnika. I pri visokim brzinama zvukovi koji dopiru zu kabinu su zaista minimalnog intenziteta. Potrošnja goriva na našoj testnoj ruti koja se sačinjavala prvenstveno od autoceste iznosila je 5,9 l/100 kilometara pa je jasno da je dizelski Passat i dalje odličan izbor za one koji mnogo putuju, a tu prije svega mislimo na poslovne korisnike.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Novi Passat u Hrvatskoj košta od 44.436 eura u kombinaciji s TDI-em od 150 KS, DSG mjenjačem (DSG je serijski na svim izvedbama i motorima) i Business razinom opreme. Trenutni top model s istim motorom i R-Line razinom opreme košta 54.035 eura.

Volkswagen nam je na prezentaciji otkrio da mnogo veća očekivanja, što se tiče prodaje, imaju od Tiguana. Nova generacija kompaktnog SUV-a je zaista velik korak unaprijed u odnosu na prethodnika. Ima prepoznatljivu liniju ali osjetno promijenjen izgled: Sprijeda je najzgodniji dio maska hladnjaka koja je sada prekrivena prozirnom plastikom, a straga Tiguan ima sve popularnija spojena svjetla koja se protežu čitavom širinom auta. Aerodinamika je i ovdje bila u prvom planu te se te je koeficijent otpora zraka s 0,34 pao na 0,28.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Novi VW Tiguan postao je malo veći, iako se uživo doima kompaktnijim od prethodnika. Automobil je 3 cm duži od prethodnika i sada mjeri 455 cm. Zbog svega toga automobil ima nešto više mjesta u kabini, prvenstveno prostora za glavu. Tu je i za 33 litre veći prtljažnik, koji je sa 652 litre podjednako ogroman kao i u Passatu.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Unutrašnjost je napravljena u Volkswagenovom stilu i vrlo slična onoj u Passatu. Srce interijera je i ovdje ogroman dodirni zaslon koji, ovisno o izvedbi ima 12,9 ili 15 inča dijagonale. I Tiguan sada ima osvjetljenje klizače, fizičke tipke na volanu te ručicu mjenjača iza njega. Najveća razlika u odnosu na Passat je multifunkcionalni kotačić na mjestu gdje se nekada nalazio mjenjač, a njime je moguće regulirati glasnoću audio sustava ili birati profil vožnje ili "ambijente" u unutrašnjosti. Ova funkcija nazvana „Atmospheres“ kombinira postavke pozadinskog osvjetljenja i audiosustava radi stvaranja širokog raspona svjetlosnih i audiouređaja.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

U odnosu na Passata, ponuda pogona od samog početka je osjetno bogatija. Osnovu za sada predstavlja benzinski TSI motor obujma 1,5 litara sa 150 KS i blagim hibridnim sustavom. Jednaku snagu ima i osnovni TDI, a osim njega tu je i snažnija varijanta dvolitrenog dizela sa 193 KS i serijskim pogonom na sve kotače. I u Tiguana će se ugrađivati i novorazvijeni plug-in hibridi s 1,5-litrenim motorom i 204, odnosno 272 KS. Kao i kod Passata, u ponudi se očekuju tijekom srpnja. Hoće li se Tiguan kod nas nuditi i sa snažnijim dvolitrenim benzincima, kao na nekim drugim tržištima, ostaje za vidjeti. U svakom slučaju, svi modeli su automatici.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Automobil smo vozili malo više od Passata te smo se osim puta iz Istre, nekoliko dana vozili i po Zagrebu pa smo imali priliku dobro iskusiti kakva je nova generacija. Kao i Passat, izuzetno je udoban i u pogledu ovjesa, ali i zbog vrlo male buke u unutrašnjosti. U zavojima je vrlo agilan i zabavan za jedan SUV. Potrošnja nam je s na autocesti iznosila 6,5 l/100 km, a u gradu smo trošili 5,9 l/100 kilometara. Sjedala su malo tvrđa od prosjeka no vrlo udobna. Infotainment je mnogo bolji nego u prijašnjim Volkswagenima, a dojam kvalitete izrade i materijala je vrlo dobar.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Najjeftiniji Tiguan na našem tržištu će biti model s benzinskim blagim hibridom i Life razinom opreme s cijenom od 35.771 eura. Najjeftiniji dizelski model ima Plus razinu opreme i košta od 36.897 eura. Volkswagen najviše prodaje očekuje od Life Plus razina opreme u kojima benzinac košta od 35.948 eura, a dizelaš od 40.173 eura. Prodaja novog Passata i Tiguana u Hrvatskoj je već počela.