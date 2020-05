Dvije zemlje zabranile prodaju jedne od najiščekivanijih igara

The Last of Us Part II, PS4 ekskluziva i jedna od najiščekivanijih igara ove godine, neće se moći kupiti i u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, piše hrvatski gejming portal HCL.

Zašto su ove dvije zemlje zabranile igru koja izlazi 19. lipnja ove godine? Iako zabranu nisu popratili objašnjenjem, prilično je jasno zašto se ova igra neće moći kupiti u Saudijskoj Arabiji i Emiratima.

Osim nasilnih dijelova u njoj, zbog čega je i označena kao igra za one s navršenih 18 godina, u njoj se pojavljuju i scene gdje glavna protagonistica ljubi - curu.

Prvi dio igre The Last of Us bio je jako popularan, a priča je pratila Joela i Ellie koji putuju kroz postapokaliptičnu Ameriku u kojoj vladaju hodajući mrtvaci i do srži pokvareni ljudi.

Po dosta stvari podsjetila je na prve sezone megapopularne serije Walking Dead. I dok u prvom dijelu igramo sa Joelom koji spašava tinejdžerku Ellie, u drugom dijelu igrači će kontrolirati upravo Ellie koja je sad 19-godišnjakinja i zna se brinuti za sebe.

I da, ljubi koga želi.

Nedavno su prikazali nove elementu u gameplayu jedne od najiščekivanijih PS4 igara ove godine.

Pogledajte video: Gameplay igre Last of Us Part II

Novi gameplay prikazat će danas (srijeda) u 22 sata.

Bit će prikazano čak 20 minuta gameplaya, a sve uz komentar redatelja igre Neila Druckmanna.