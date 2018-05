Ekspres dostava na drugi kraj svijeta jurit će čak 1200 na sat

Transportni koncept Hyperloop koji će prevoziti ljude u kapsulama brzinom od 1223 km/h mogao bi potpuno revolucionarizirati putovanja. No hiperbrza putovanja nisu samo dobra vijest za putnike koji prelaze velike udaljenosti.

Arhitekti Foster and Partners dizajnirali su kapsule za prijevoz tereta istim tim nevjerojatnim brzinama i uz troškove jednake kao postojeći sustavi transporta, samo uz manje zagađenja, piše Daily Mail.

Londonska kompanija Foster and Partners ovaj sustav prijevoza tereta razvija u suradnji s Virgin Hyperloop One Richarda Bransona, jednim od dva konzorcija koji rade na razvoju hyperloop tehnologije. Prema razvojnom planu, prva interkontinentalna Hyperloop dostavna ruta prolazit će kroz Aziju, Bliski istok i Europu.

Povijesno gledano, kada god se pojavi nova transportna tehnologija, prvo se koristi za prijevoz tereta - istaknuo je Stefan Behling, šef studija Foster and Partners.

- Ljudi prvo žele vidjeti da tehnologija radi i sada se njezino funkcioniranje može potvrditi putem sustava teretnog transporta - dodao je.

Richard Branson unveils new Dubai venture to move cargo on 'levitating' Hyperloop pods by 2021 https://t.co/A9OWx7Bo4B

Njihov sustav, koji se razvija paralelno sa sustavom za prijevoz putnika, zvat će se DP World Cargospeed. Plan je omogućiti dostavu kroz sustav Hyperloopa od ogromnih skladišta do putnika preko velikih udaljenosti, i to po istoj cijeni po kilogramu tereta kao i transportnim kamionima.

Posljednji dio dostavnog puta do krajnjeg potrošača obavljali bi dronovi. Prema njihovoj viziji, cjeloviti sustav bi se napajao iz obnovljivih izvora energije.

Prijevoz ljudi i tereta dio je vitalne infrastrukture koja spaja naše gradove, a gradovi su budućnost društva - tvrdi Norman Foster, osnivač firme Foster and Partners. Hyperloop bi trebao iz temelja promijeniti način na koji funkcionira urbani transport i logistika, pa su gradovi budućnosti mnogo bliže nego što mislimo - dodaje.

Novi koncept prijevoza tereta predstavili su ranije ovoga mjeseca Richard Branson i sultan Ahmed bin Sulayem, izvršni direktor luke u Dubaiju na plutajućem hotelu Queen Elizabeth II u Dubaiju. U nedjelju, suradnju na razvoju ove tehnologije najavio je i dopredsjednik Emirata i premijer šeik Muhamed bin Rašid Al Maktum, naglašavajući važnost koju njegova vlada pridaje tehnološkom napretku.

- Dubai je predvodnik u svemu - istaknuo je tom prilikom Branson.

Sultan Ahmed bin Sulayem, head of state-owned DP World, said the partnership with Hyperloop, backed by British tycoon Richard Branson, would help "shape the future of global logistics". https://t.co/cbHwpbUacQ