Najveći internetski trgovac u regiji, eKupi, objavio je kako su u Zagrebu otvorili prvi pick-up point "eKupi&poKupi".

- Naš kontinuiran rast od osnivanja 2010. do danas i br. 1 poziciju na tržištu ostvarili smo zahvaljujući stalnom osluškivanju i uvažavanju potreba i navika naših vjernih kupaca - izjavila je Irena Langer Breznik, članica uprave eKupi, povodom predstavljanja eKupi&poKupi pick-up pointa.

- Kroz dijalog smo uočili dvije velike potrebe naših kupaca: 1. je da dio njih ima potrebu isti dan preuzeti kupljenu robu, a 2. je da dijelu njih zbog poslovnih ili privatnih obveza ne odgovara dostava na kućnu adresu. Kao odgovor na njihove potrebe otvorili smo eKupi&poKupi lokaciju na Zagrebačkom velesajmu - kaže. Inače, cijelu su uslugu testirali proteklih mjesec dana.

Svi predmeti naručeni u webshopu mogu se preuzimati radnim danom od 7 do 22, subotom do 21, a nedjeljom od 9 do 21 sat, a ono što je kupljeno s oznakom 'Isporuka odmah' do podneva isti dan se može preuzeti od 16 sati, dok je dostava na Velesajam besplatna.

Kako doznajemo, eKupi Hrvatska ove godine planira ostvariti prihode veće od 370 milijuna kuna.