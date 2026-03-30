Epic Games otpustio smrtno bolesnog oca, cijela obitelj ostala bez životnog osiguranja

Epic Games, tvrtka koja stoji iza globalnog fenomena Fortnite, našla se u središtu javne osude nakon što je u sklopu nedavnih masovnih otpuštanja otkaz dobio i dugogodišnji zaposlenik s terminalnom dijagnozom raka mozga. Zbog otkaza, njegova je obitelj izgubila ključno životno osiguranje. Priča je dospjela u javnost nakon što ju je njegova supruga podijelila na društvenim mrežama, što je izazvalo snažnu reakciju i potaknulo izvršnog direktora tvrtke da se osobno oglasi.

Priču je na Facebooku objavila Jules Prinke, supruga otpuštenog zaposlenika Mikea Prinkea. Navela je kako je njezin suprug, koji je u Epicu radio gotovo sedam godina i boluje od terminalnog raka mozga, bio jedan od 830 zaposlenika otpuštenih u valu otpuštanja krajem prošle godine. S otkazom je obitelj izgubila i policu životnog osiguranja vezanu uz poslodavca. Zbog njegove "već postojeće bolesti", sada ne mogu ugovoriti novu policu, što ih ostavlja u iznimno teškoj situaciji. Njezina objava brzo se proširila društvenim mrežama i privukla veliku pozornost javnosti.

Brza reakcija direktora

Nakon što je priča eksplodirala na društvenim mrežama, oglasio se i izvršni direktor Epic Gamesa, Tim Sweeney. Na platformi X (bivši Twitter) objavio je da je tvrtka stupila u kontakt s obitelji Prinke. "U kontaktu smo s njima i riješit ćemo ovo", napisao je Sweeney, dodavši: "Popravit ćemo situaciju s osiguranjem za njih."

Sweeney je također naglasio da zdravstveno stanje zaposlenika nije bilo faktor pri odluci o otkazima. Objasnio je da su medicinski podaci strogo povjerljivi i nisu dostupni menadžerima koji donose odluke o otpuštanju, čime je odbacio sumnje da je Prinkeova bolest utjecala na odluku.

Kontekst masovnih otpuštanja u Epicu

Otpuštanja u Epic Gamesu, koja su zahvatila oko 830 zaposlenika ili 16 posto radne snage tvrtke, dio su šireg trenda restrukturiranja u industriji videoigara. U internom dopisu zaposlenicima, Sweeney je kao glavni razlog naveo financijsku neodrživost. "Već neko vrijeme trošimo znatno više novca nego što zarađujemo", napisao je, objašnjavajući da je rast Fortnitea uglavnom potaknut sadržajem kreatora, što donosi niže marže profita.

Tvrtka je otpuštenim radnicima ponudila otpremninski paket koji uključuje šest mjeseci osnovne plaće i šest mjeseci zdravstvenog osiguranja. Međutim, životno osiguranje bilo je vezano isključivo uz radni status, te je prekinuto s otkazom. Iako je u ovom slučaju tvrtka intervenirala nakon pritiska javnosti, incident ostaje snažan podsjetnik na nesigurnost koju stvara ovisnost o beneficijama vezanim uz radno mjesto, osobito u američkom sustavu.

*uz korištenje AI-ja