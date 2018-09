'To mijenja internet': Europa za veliku reformu autorskih prava

Europski zakonodavci u srijedu su prihvatili prijedlog direktive reforme autorskih prava na internetu kojom se Google, Facebook i ostale tehnološke divove želi prisiliti da poštenije dijele zaradu s kreativnom industrijom u Europi, prenosi Reuters.

Za prijedlog reforme je bilo 438 zastupnika, 226 su bila protiv, a 39 ih je bilo sudržano. Sljedeći korak bit će potvrđivanje s Europskim parlamentom i Vijećem Europe kako bi se direktiva odobrila što prije, a iz Komisije navode da je idealno da to bude do kraja godine.

Copyright: We welcome today's vote at the @Europarl_EN to start negotiations.

It is a strong and positive signal and an essential step to achieving our common objective of modernising the #copyright rules in the European Union. https://t.co/6TGWy3INbo pic.twitter.com/UtfaEjEDc9 — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) September 12, 2018

S jedne strane kreativci, glazbena i medijska industrija, tvrde da su reforme potrebne kako bi svi dobili poštenu naknadu, dok s druge strane kritičari tvrde da će ovakvi zakoni uništiti korisničke sadržaje, meme, parodije, ali i ograničiti internetske slobode.

Article 13 vote: The European Parliament endorses #uploadfilters for all but the smallest sites and apps. Anything you want to publish will need to first be approved by these filters, perfectly legal content like parodies & memes will be caught in the crosshairs #SaveYourInternet pic.twitter.com/bTEtXRS3qx — Julia Reda (@Senficon) September 12, 2018

Catastrophic Article 11 vote: The European Parliament just endorsed a #linktax that would make using the title of a news article in a link to it require a license. #SaveYourInternet #SaveTheLink pic.twitter.com/hWti1XyoQi — Julia Reda (@Senficon) September 12, 2018

Žestoke rasprave traju već dvije godine

Otkako je Europska komisija iznijela svoj prijedlog prije dvije godine vode se komplicirane rasprave, koje su ponekad teške, a također se intenzivno lobira sa svih strana rekla je europska povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo Mariya Gabriel uoči ključnog glasovanja u Europskom parlamentu.

Europski parlament je u srpnju odbio prijedlog koji je nešto ranije usvojio nadležni Odbor za pravna pitanja, a danas će zastupnici ponovno glasovati o tom prijedlogu.

Borba se vodi oko dva elementa prijedloga zakona.

Prvi je članak 13 po kojem bi platforme kao što je Googleov YouTube bile zakonski odgovorne za kontrolu korištenja sadržaja zaštićenog autorskim pravima kako bi se spriječilo potkradanje njihovih autora.

Drugi je članak 11 koji bi uveo tzv. "susjedna prava" (autorskom pravu susjedna ili srodna prava) odnosno tzv. "porez na linkove", po kojem bi novine, časopisi i novinske agencije morale dobivati naknadu za autorska prava kada bi Google ili druge internetske stranice dijelile poveznice na njihove članke, uključujući i kratke isječke članaka.

Uskoro više