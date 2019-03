Facebook djelomično proradio: Ne brinite, nije hakerski napad

Facebook i dalje ima tehničkih problema dan nakon najvećeg pada u svojoj povijesti. Iako se većina korisnika jutros može logirati u svoje profile i objavljivati statuse i fotografije, neki javljaju kako još uvijek dobivaju poruke o greškama u sustavu.

Kako bi objasnio korisnicima što se događa, Facebook se morao koristiti objavama na konkurentskom Twitteru. Istaknuli su kako nije riječ o hakerskom napadu.

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack.